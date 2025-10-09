Європарламент закликав використати всі заморожені російські активи для України

$41.400.09
48.140.04
ukenru
14:03 • 1170 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
11:29 • 10305 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
09:40 • 26592 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 29513 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 19879 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 19541 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 30648 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
9 жовтня, 07:20 • 16659 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
9 жовтня, 05:56 • 15583 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16854 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
91%
745мм
Популярнi новини
Toyota збирається випустити "перші у світі" повністю твердотільні акумулятори для електрокарів9 жовтня, 06:16 • 15793 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 9360 перегляди
У Києві почали будувати протирадіаційні укриття: перші зведені на Оболоні – РДАPhoto9 жовтня, 06:41 • 3604 перегляди
ООН скоротить чверть миротворців у дев'яти гарячих точках світу через брак коштів9 жовтня, 07:24 • 18893 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto12:21 • 13108 перегляди
Публікації
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto12:21 • 13338 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець09:40 • 26580 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
09:10 • 29504 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 30642 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 64552 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Ірина Мудра
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Китай
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto12:21 • 13338 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 9634 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 29041 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 46213 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 60059 перегляди
Актуальне
ChatGPT
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Європарламент закликав використати всі заморожені російські активи для України

Київ • УНН

 • 752 перегляди

Європарламент ухвалив резолюцію, закликаючи держави-члени ЄС та G7 негайно схвалити пропозицію щодо використання заморожених російських активів. Це має стати основою для значного гранту та позики Україні, з відшкодуванням, що залежить від майбутніх репарацій Росії.

Європарламент закликав використати всі заморожені російські активи для України

Європарламент закликав схвалити пропозицію Єврокомісії про використання всіх заморожених російських активів як основи для суттєвого гранту та кредиту для України. Про це ідеться в ухваленій у четвер євродепутатами резолюції, пише УНН.

Деталі

Європарламент "повторює свій заклик до держав-членів разом з їхніми партнерами з G7 негайно схвалити пропозицію (Євро)комісії щодо використання всіх заморожених російських активів як основи для значного гранту та позики Україні, з відшкодуванням, яке залежить від майбутньої виплати воєнних репарацій росією, як юридично обґрунтований та фінансово значущий спосіб збереження та збільшення підтримки ЄС військових потреб України, включаючи боротьбу з безпілотниками", сказано у резолюції.

Тиск ЄС на Бельгію щодо використання заморожених російських активів для України зростає - FT08.10.25, 09:58 • 2840 переглядiв

Нагадаємо

Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою єдиної відповіді ЄС на російські порушення та загрози гібридної війни, що засуджує порушення повітряного простору ЄС та втручання у інфраструктуру ЄС, вимагає скоординованих та пропорційних дій, включаючи знищення повітряних загроз, закликає до єдиної оборони ЄС та НАТО, санкцій щодо росії, прогресу щодо Європейського оборонного союзу та співпраці з Україною

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Європейський парламент
Європейська комісія
НАТО
Україна