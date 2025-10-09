Європарламент закликав використати всі заморожені російські активи для України

Європарламент закликав схвалити пропозицію Єврокомісії про використання всіх заморожених російських активів як основи для суттєвого гранту та кредиту для України. Про це ідеться в ухваленій у четвер євродепутатами резолюції, пише УНН.

Деталі

Європарламент "повторює свій заклик до держав-членів разом з їхніми партнерами з G7 негайно схвалити пропозицію (Євро)комісії щодо використання всіх заморожених російських активів як основи для значного гранту та позики Україні, з відшкодуванням, яке залежить від майбутньої виплати воєнних репарацій росією, як юридично обґрунтований та фінансово значущий спосіб збереження та збільшення підтримки ЄС військових потреб України, включаючи боротьбу з безпілотниками", сказано у резолюції.

Нагадаємо

Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою єдиної відповіді ЄС на російські порушення та загрози гібридної війни, що засуджує порушення повітряного простору ЄС та втручання у інфраструктуру ЄС, вимагає скоординованих та пропорційних дій, включаючи знищення повітряних загроз, закликає до єдиної оборони ЄС та НАТО, санкцій щодо росії, прогресу щодо Європейського оборонного союзу та співпраці з Україною