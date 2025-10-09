Европарламент призвал использовать все замороженные российские активы для Украины
Киев • УНН
Европарламент призвал одобрить предложение Еврокомиссии об использовании всех замороженных российских активов в качестве основы для существенного гранта и кредита для Украины. Об этом говорится в принятой в четверг евродепутатами резолюции, пишет УНН.
Детали
Европарламент "повторяет свой призыв к государствам-членам вместе с их партнерами из G7 немедленно одобрить предложение (Евро)комиссии по использованию всех замороженных российских активов в качестве основы для значительного гранта и займа Украине, с возмещением, которое зависит от будущей выплаты военных репараций россией, как юридически обоснованный и финансово значимый способ сохранения и увеличения поддержки ЕС военных нужд Украины, включая борьбу с беспилотниками", сказано в резолюции.
Напомним
Европарламент принял резолюцию с требованием единого ответа ЕС на российские нарушения и угрозы гибридной войны, осуждающую нарушения воздушного пространства ЕС и вмешательство в инфраструктуру ЕС, требующую скоординированных и пропорциональных действий, включая уничтожение воздушных угроз, призывающую к единой обороне ЕС и НАТО, санкциям в отношении россии, прогрессу в отношении Европейского оборонного союза и сотрудничества с Украиной