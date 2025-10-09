$41.400.09
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
11:29 • 8776 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40 • 25549 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10 • 28553 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 19410 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 19312 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 30107 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 16605 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15544 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светом
9 октября, 01:15 • 16827 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Европарламент призвал использовать все замороженные российские активы для Украины

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Европарламент принял резолюцию, призывающую государства-члены ЕС и G7 немедленно одобрить предложение об использовании замороженных российских активов. Это должно стать основой для значительного гранта и займа Украине, с возмещением, зависящим от будущих репараций россии.

Европарламент призвал использовать все замороженные российские активы для Украины

Европарламент призвал одобрить предложение Еврокомиссии об использовании всех замороженных российских активов в качестве основы для существенного гранта и кредита для Украины. Об этом говорится в принятой в четверг евродепутатами резолюции, пишет УНН.

Детали

Европарламент "повторяет свой призыв к государствам-членам вместе с их партнерами из G7 немедленно одобрить предложение (Евро)комиссии по использованию всех замороженных российских активов в качестве основы для значительного гранта и займа Украине, с возмещением, которое зависит от будущей выплаты военных репараций россией, как юридически обоснованный и финансово значимый способ сохранения и увеличения поддержки ЕС военных нужд Украины, включая борьбу с беспилотниками", сказано в резолюции.

Давление ЕС на Бельгию по использованию замороженных российских активов для Украины растет - FT08.10.25, 09:58 • 2838 просмотров

Напомним

Европарламент принял резолюцию с требованием единого ответа ЕС на российские нарушения и угрозы гибридной войны, осуждающую нарушения воздушного пространства ЕС и вмешательство в инфраструктуру ЕС, требующую скоординированных и пропорциональных действий, включая уничтожение воздушных угроз, призывающую к единой обороне ЕС и НАТО, санкциям в отношении россии, прогрессу в отношении Европейского оборонного союза и сотрудничества с Украиной

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Европейский парламент
Европейская комиссия
НАТО
Украина