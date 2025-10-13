Робота триває: верховна представниця ЄС про обговорення заморожених активів рф
Київ • УНН
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що робота щодо використання заморожених російських активів триває. Вона зазначила, що ЄС прагне діяти швидко, але має 27 країн-членів з різними проблемами, тому процес потребує часу.
В Європейському Союзі триває робота щодо питання використання російських заморожених активів. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції з очільником МЗС Андрієм Сибігою, передає УНН.
Деталі
Репарацій немає, робота триває. Звісно ми прагнемо діяти швидко, але маємо 27 краї-членів з різними проблемами. Тож робота триває. Є, мабуть, два напрямки. Перший – зробити все юридично обґрунтованим й врахувати ризики для країн, які мають більші загрози. Другий, як коли й для чого використати ці репарації. Не можу назвати точну дату, тому що ми інтенсивно працюємо над цим. Але рада бачити прогрес в обговореннях щодо репарацій та заморожених активів
Доповнення
Прем'єр-міністр головуючої у Раді ЄС Данії Метте Фредеріксен виступила на підтримку використання заморожених активів рф для України, вказавши також, що росія веде "гібридну війну" проти Європи, але у гібридній війні не можна захистити себе від усіх видів діяльності.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що ЄС має намір використати заморожені російські активи для допомоги Україні – рішення очікується до кінця жовтня.
Днями Європарламент закликав схвалити пропозицію Єврокомісії про використання всіх заморожених російських активів як основи для суттєвого гранту та кредиту для України.