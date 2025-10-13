$41.600.10
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанцій
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм
"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до Грузії
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Робота триває: верховна представниця ЄС про обговорення заморожених активів рф

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що робота щодо використання заморожених російських активів триває. Вона зазначила, що ЄС прагне діяти швидко, але має 27 країн-членів з різними проблемами, тому процес потребує часу.

Робота триває: верховна представниця ЄС про обговорення заморожених активів рф

В Європейському Союзі триває робота щодо питання використання російських заморожених активів. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції з очільником МЗС Андрієм Сибігою, передає УНН.  

Деталі

Репарацій немає, робота триває. Звісно ми прагнемо діяти швидко, але маємо 27 краї-членів з різними проблемами. Тож робота триває. Є, мабуть, два напрямки. Перший – зробити все юридично обґрунтованим й врахувати ризики для країн, які мають більші загрози. Другий, як коли й для чого використати ці репарації. Не можу назвати точну дату, тому що ми інтенсивно працюємо над цим. Але рада бачити прогрес в обговореннях щодо репарацій та заморожених активів

- заявила Каллас.

Доповнення

Прем'єр-міністр головуючої у Раді ЄС Данії Метте Фредеріксен виступила на підтримку використання заморожених активів рф для України, вказавши також, що росія веде "гібридну війну" проти Європи, але у гібридній війні не можна захистити себе від усіх видів діяльності.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що ЄС має намір використати заморожені російські активи для допомоги Україні – рішення очікується до кінця жовтня.

Днями Європарламент закликав схвалити пропозицію Єврокомісії про використання всіх заморожених російських активів як основи для суттєвого гранту та кредиту для України. 

Анна Мурашко

