Работа продолжается: верховный представитель ЕС об обсуждении замороженных активов РФ

В Европейском Союзе продолжается работа по вопросу использования российских замороженных активов. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время совместной пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой, передает УНН.

Подробности

Репараций нет, работа продолжается. Конечно, мы стремимся действовать быстро, но у нас 27 стран-членов с разными проблемами. Так что работа продолжается. Есть, пожалуй, два направления. Первое – сделать все юридически обоснованным и учесть риски для стран, которые имеют большие угрозы. Второе, как, когда и для чего использовать эти репарации. Не могу назвать точную дату, потому что мы интенсивно работаем над этим. Но рада видеть прогресс в обсуждениях по репарациям и замороженным активам - заявила Каллас.

Дополнение

Премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Дании Метте Фредериксен выступила в поддержку использования замороженных активов РФ для Украины, указав также, что Россия ведет "гибридную войну" против Европы, но в гибридной войне нельзя защитить себя от всех видов деятельности.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что ЕС намерен использовать замороженные российские активы для помощи Украине – решение ожидается до конца октября.

На днях Европарламент призвал одобрить предложение Еврокомиссии об использовании всех замороженных российских активов как основы для существенного гранта и кредита для Украины.