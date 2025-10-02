ЄС має намір використати заморожені російські активи для допомоги Україні – рішення очікується до кінця жовтня – Мерц

$41.220.08
Ексклюзив
13:54 • 5590 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
13:45 • 10697 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
13:08 • 5024 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
12:31 • 11598 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 20151 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 27422 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 29054 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 26754 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 45846 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 21001 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дніPhoto2 жовтня, 05:59 • 29713 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 38087 перегляди
"Рамштайн" скликають на 15 жовтня в штаб-квартирі НАТО2 жовтня, 08:49 • 17630 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС11:28 • 22147 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto11:55 • 20027 перегляди
Публікації
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?12:21 • 13167 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto11:55 • 20132 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС11:28 • 22248 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 38187 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo2 жовтня, 05:30 • 45846 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 13:33 • 3880 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 53817 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 61889 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 43988 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 46492 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136
E-6 Mercury

ЄС має намір використати заморожені російські активи для допомоги Україні – рішення очікується до кінця жовтня – Мерц

Київ • УНН

 • 976 перегляди

На саміті в Копенгагені лідери ЄС обговорили використання заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. Рішення очікується на засіданні Європейської Ради 23–24 жовтня.

ЄС має намір використати заморожені російські активи для допомоги Україні – рішення очікується до кінця жовтня – Мерц

На саміті в Копенгагені лідери ЄС продемонстрували "велику рішучість" продовжувати підтримку України та обговорили можливість використання заморожених російських активів для фінансування допомоги. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на пресконференції для журналістів. Про це повідомляє Тhe Guardian пише УНН.

Деталі

За словами Мерца, дискусії були "дуже інтенсивними", а детальні варіанти використання російських ресурсів ще ретельно вивчатимуться. Конкретне рішення з цього питання, найімовірніше, буде ухвалене на наступному засіданні Європейської Ради, запланованому на 23–24 жовтня.

Я підтримуватиму будь-який шлях, який дозволить нам використовувати російські ресурси для продовження допомоги Україні та забезпечення якнайшвидшого завершення війни 

– наголосив Мерц. 

Він додав, що в ЄС існує "дуже сильна згода" щодо вивчення цих варіантів і застеріг, що "путін не повинен недооцінювати нашу рішучість".

Канцлер не відповідав на запитання журналістів щодо деталей майбутніх рішень, але його слова підкреслили намір Євросоюзу активніше використовувати економічні важелі для підтримки України.

Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні 02.10.25, 12:13 • 20153 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Європейська рада
Фрідріх Мерц
Копенгаген
Європейський Союз
Данія
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна