ЄС має намір використати заморожені російські активи для допомоги Україні – рішення очікується до кінця жовтня – Мерц
Київ • УНН
На саміті в Копенгагені лідери ЄС обговорили використання заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. Рішення очікується на засіданні Європейської Ради 23–24 жовтня.
На саміті в Копенгагені лідери ЄС продемонстрували "велику рішучість" продовжувати підтримку України та обговорили можливість використання заморожених російських активів для фінансування допомоги. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на пресконференції для журналістів. Про це повідомляє Тhe Guardian пише УНН.
Деталі
За словами Мерца, дискусії були "дуже інтенсивними", а детальні варіанти використання російських ресурсів ще ретельно вивчатимуться. Конкретне рішення з цього питання, найімовірніше, буде ухвалене на наступному засіданні Європейської Ради, запланованому на 23–24 жовтня.
Я підтримуватиму будь-який шлях, який дозволить нам використовувати російські ресурси для продовження допомоги Україні та забезпечення якнайшвидшого завершення війни
Він додав, що в ЄС існує "дуже сильна згода" щодо вивчення цих варіантів і застеріг, що "путін не повинен недооцінювати нашу рішучість".
Канцлер не відповідав на запитання журналістів щодо деталей майбутніх рішень, але його слова підкреслили намір Євросоюзу активніше використовувати економічні важелі для підтримки України.
