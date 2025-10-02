$41.220.08
Эксклюзив
13:54 • 4362 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
13:45 • 9250 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
13:08 • 3922 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
12:31 • 11090 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
09:13 • 19758 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 27302 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 28928 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 26703 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 45560 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 20984 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
ЕС намерен использовать замороженные российские активы для помощи Украине – решение ожидается до конца октября – Мерц

Киев • УНН

 • 820 просмотра

На саммите в Копенгагене лидеры ЕС обсудили использование замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Решение ожидается на заседании Европейского совета 23–24 октября.

ЕС намерен использовать замороженные российские активы для помощи Украине – решение ожидается до конца октября – Мерц

На саммите в Копенгагене лидеры ЕС продемонстрировали «большую решимость» продолжать поддержку Украины и обсудили возможность использования замороженных российских активов для финансирования помощи. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции для журналистов. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

По словам Мерца, дискуссии были «очень интенсивными», а детальные варианты использования российских ресурсов еще будут тщательно изучаться. Конкретное решение по этому вопросу, скорее всего, будет принято на следующем заседании Европейского Совета, запланированном на 23–24 октября.

Я буду поддерживать любой путь, который позволит нам использовать российские ресурсы для продолжения помощи Украине и обеспечения скорейшего завершения войны 

– подчеркнул Мерц. 

Он добавил, что в ЕС существует «очень сильное согласие» относительно изучения этих вариантов и предостерег, что «путин не должен недооценивать нашу решимость».

Канцлер не отвечал на вопросы журналистов относительно деталей будущих решений, но его слова подчеркнули намерение Евросоюза активнее использовать экономические рычаги для поддержки Украины.

Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране02.10.25, 12:13 • 19761 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Европейский совет
Фридрих Мерц
Копенгаген
Европейский Союз
Дания
Германия
Владимир Зеленский
Украина