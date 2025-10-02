ЕС намерен использовать замороженные российские активы для помощи Украине – решение ожидается до конца октября – Мерц
Киев • УНН
На саммите в Копенгагене лидеры ЕС обсудили использование замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Решение ожидается на заседании Европейского совета 23–24 октября.
На саммите в Копенгагене лидеры ЕС продемонстрировали «большую решимость» продолжать поддержку Украины и обсудили возможность использования замороженных российских активов для финансирования помощи. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции для журналистов. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Подробности
По словам Мерца, дискуссии были «очень интенсивными», а детальные варианты использования российских ресурсов еще будут тщательно изучаться. Конкретное решение по этому вопросу, скорее всего, будет принято на следующем заседании Европейского Совета, запланированном на 23–24 октября.
Я буду поддерживать любой путь, который позволит нам использовать российские ресурсы для продолжения помощи Украине и обеспечения скорейшего завершения войны
Он добавил, что в ЕС существует «очень сильное согласие» относительно изучения этих вариантов и предостерег, что «путин не должен недооценивать нашу решимость».
Канцлер не отвечал на вопросы журналистов относительно деталей будущих решений, но его слова подчеркнули намерение Евросоюза активнее использовать экономические рычаги для поддержки Украины.
