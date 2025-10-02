путін доручив націоналізувати закордонні активи, якщо ЄС конфіскує заморожені кошти рф

$41.140.18
48.300.14
ukenru
1 жовтня, 17:49 • 15371 перегляди
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
1 жовтня, 17:21 • 21545 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 30921 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 24013 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 41075 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 24460 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 22404 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 54629 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41495 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 32509 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
96%
755мм
Популярнi новини
Два "Шахеди" прямують до польського кордону – моніторингові ТГ-канали1 жовтня, 15:55 • 9042 перегляди
Понад 600 будинків підтоплено в Одесі через негоду: який район постраждав найбільшеVideo1 жовтня, 16:21 • 3954 перегляди
В окупованому Криму скоротили обсяг продажу палива на автозаправках до 20 літрів на руки1 жовтня, 16:31 • 2858 перегляди
"Угорщина має намір вийти з усіх організацій, до яких входить Україна?" - Сибіга відповів Орбану1 жовтня, 16:40 • 4782 перегляди
У Дніпрі та області перебої зі світлом: місцеві пабліки повідомляють про "дивний спалах" у небі1 жовтня, 16:57 • 4310 перегляди
Публікації
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 30921 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto1 жовтня, 13:07 • 28119 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 41075 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача1 жовтня, 11:02 • 29368 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto1 жовтня, 10:37 • 33563 перегляди
Актуальнi люди
Метте Фредеріксен
Антоніу Кошта
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Київська область
Данія
Донецька область
Європа
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 37365 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 46642 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 30234 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 33404 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 43226 перегляди
Актуальне
Facebook
Forbes
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат

путін доручив націоналізувати закордонні активи, якщо ЄС конфіскує заморожені кошти рф

Київ • УНН

 • 400 перегляди

Росія розробляє план націоналізації та швидкого розпродажу іноземних активів, якщо Євросоюз конфіскує заморожені російські кошти. Президент рф підписав указ, що дозволяє експрес-продаж державних активів у відповідь на "недружні" дії іноземних держав.

путін доручив націоналізувати закордонні активи, якщо ЄС конфіскує заморожені кошти рф

Влада росії розробляє план на випадок, якщо Євросоюз вирішить конфіскувати заморожені за кордоном російські активи. Про це інформує видання Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

За словами співрозмовника видання, близької до уряду рф, російська влада може націоналізувати та швидко розпродати іноземні активи в рамках нового механізму приватизації.

Відповідний указ, який дозволяє проводити експрес-продаж державних активів у спеціальному порядку, президент росії володимир путін підписав 30 вересня. У документі зазначається, що це є відповіддю на "недружні" дії іноземних держав, зокрема санкції.

Джерело Bloomberg стверджує, що документ має прискорити продаж різних компаній, як російських, так і іноземних. І якщо ЄС розпочне арешт російських активів, москва може відповісти симетрично.

Попри західні санкції, введені після повномасштабного російського вторгнення в Україну, в росії продовжують працювати сотні іноземних компаній. Серед них: Uniсredit, Raiffeisen Bank, PepsiCo та Mondelez.

Нагадаємо

Україна отримала транш макрофінансової допомоги ЄС обсягом 4 мільярдів євро в рамках механізму позик ERA. Ці кошти фінансуються за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підтримала використання заморожених активів рф для України. Вона зауважила, що росія веде гібридну війну проти Європи, але захиститися від усіх її проявів неможливо.

Єврорада продовжить обговорення російських активів на наступному засіданні 23-24 жовтня - Кошта01.10.25, 21:18 • 1514 переглядiв

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Володимир Путін
Raiffeisen Bank International
Метте Фредеріксен
Bloomberg
Європейський Союз
Данія
Україна