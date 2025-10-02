путін доручив націоналізувати закордонні активи, якщо ЄС конфіскує заморожені кошти рф

Влада росії розробляє план на випадок, якщо Євросоюз вирішить конфіскувати заморожені за кордоном російські активи. Про це інформує видання Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

За словами співрозмовника видання, близької до уряду рф, російська влада може націоналізувати та швидко розпродати іноземні активи в рамках нового механізму приватизації.

Відповідний указ, який дозволяє проводити експрес-продаж державних активів у спеціальному порядку, президент росії володимир путін підписав 30 вересня. У документі зазначається, що це є відповіддю на "недружні" дії іноземних держав, зокрема санкції.

Джерело Bloomberg стверджує, що документ має прискорити продаж різних компаній, як російських, так і іноземних. І якщо ЄС розпочне арешт російських активів, москва може відповісти симетрично.

Попри західні санкції, введені після повномасштабного російського вторгнення в Україну, в росії продовжують працювати сотні іноземних компаній. Серед них: Uniсredit, Raiffeisen Bank, PepsiCo та Mondelez.

