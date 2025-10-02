$41.140.18
публикации
Эксклюзивы
Путин поручил национализировать зарубежные активы, если ЕС конфискует замороженные средства РФ

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Россия разрабатывает план национализации и быстрой распродажи иностранных активов, если Евросоюз конфискует замороженные российские средства. Президент РФ подписал указ, разрешающий экспресс-продажу государственных активов в ответ на «недружественные» действия иностранных государств.

Путин поручил национализировать зарубежные активы, если ЕС конфискует замороженные средства РФ

Власти россии разрабатывают план на случай, если Евросоюз решит конфисковать замороженные за рубежом российские активы. Об этом информирует издание Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По словам собеседника издания, близкого к правительству рф, российские власти могут национализировать и быстро распродать иностранные активы в рамках нового механизма приватизации.

Соответствующий указ, позволяющий проводить экспресс-продажу государственных активов в специальном порядке, президент россии владимир путин подписал 30 сентября. В документе отмечается, что это является ответом на "недружественные" действия иностранных государств, в частности санкции.

Источник Bloomberg утверждает, что документ должен ускорить продажу различных компаний, как российских, так и иностранных. И если ЕС начнет арест российских активов, москва может ответить симметрично.

Несмотря на западные санкции, введенные после полномасштабного российского вторжения в Украину, в россии продолжают работать сотни иностранных компаний. Среди них: Uniсredit, Raiffeisen Bank, PepsiCo и Mondelez.

Напомним

Украина получила транш макрофинансовой помощи ЕС объемом 4 миллиарда евро в рамках механизма займов ERA. Эти средства финансируются за счет прибыли от обездвиженных российских активов.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала использование замороженных активов рф для Украины. Она отметила, что россия ведет гибридную войну против Европы, но защититься от всех ее проявлений невозможно.

Вита Зеленецкая

