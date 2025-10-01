Україна отримала від ЄС ще €4 млрд з прибутків від заморожених активів рф
Київ • УНН
Україна отримала транш макрофінансової допомоги ЄС обсягом 4 мільярдів євро в рамках механізму позик ERA. Ці кошти фінансуються за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів.
Україна отримала ще 4 млрд євро від ЄС в межах програми ERA, що фінансується за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів. Про це повідомив Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у соцмережах у середу, пише УНН.
Україна отримала транш макрофінансової допомоги ЄС обсягом 4 мільярдів євро в рамках механізму позик ERA, який було виділено сьогодні, 1 жовтня, у день вшанування Україною своїх Захисників
Доповнюється...