Україна отримала від ЄС ще €4 млрд з прибутків від заморожених активів рф

Україна отримала ще 4 млрд євро від ЄС в межах програми ERA, що фінансується за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів. Про це повідомив Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у соцмережах у середу, пише УНН.

Україна отримала транш макрофінансової допомоги ЄС обсягом 4 мільярдів євро в рамках механізму позик ERA, який було виділено сьогодні, 1 жовтня, у день вшанування Україною своїх Захисників - написала Свириденко.

Доповнюється...