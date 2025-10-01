Украина получила от ЕС еще €4 млрд из прибыли от замороженных активов РФ

Украина получила еще 4 млрд евро от ЕС в рамках программы ERA, финансируемой за счет прибыли от обездвиженных российских активов. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях в среду, пишет УНН.

Украина получила транш макрофинансовой помощи ЕС объемом 4 миллиарда евро в рамках механизма займов ERA, который был выделен сегодня, 1 октября, в день чествования Украиной своих Защитников - написала Свириденко.

Дополняется...