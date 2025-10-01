Украина получила от ЕС еще €4 млрд из прибыли от замороженных активов РФ

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Эксклюзив
06:00 • 34585 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
05:57 • 31844 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
05:47 • 25781 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
05:18 • 26350 просмотра
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенокPhoto
1 октября, 05:00 • 41927 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 24622 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 34356 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 62706 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 38700 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 46592 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.6м/с
56%
757мм
Популярные новости
Враг ударил по крупнейшему рынку Харькова: зафиксированы масштабные разрушения - мэр1 октября, 02:26 • 22771 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo07:33 • 22105 просмотра
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico08:02 • 12233 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel08:09 • 18370 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 8050 просмотра
публикации
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя11:02 • 360 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 3222 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
Эксклюзив
06:00 • 34582 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto1 октября, 05:00 • 41922 просмотра
Осенний стол: что приготовить из тыквы, яблок и грушPhoto30 сентября, 13:38 • 5052 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Федор Вениславский
Алексей Чернышов
Юлия Свириденко
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Николаевская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 8074 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo07:33 • 22117 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 20429 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 24242 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 34430 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Тесла Модель Y
Бильд
Нефть марки Brent
АК-74

Украина получила от ЕС еще €4 млрд из прибыли от замороженных активов РФ

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Украина получила транш макрофинансовой помощи ЕС объемом 4 миллиарда евро в рамках механизма займов ERA. Эти средства финансируются за счет прибыли от обездвиженных российских активов.

Украина получила от ЕС еще €4 млрд из прибыли от замороженных активов РФ

Украина получила еще 4 млрд евро от ЕС в рамках программы ERA, финансируемой за счет прибыли от обездвиженных российских активов. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях в среду, пишет УНН.

Украина получила транш макрофинансовой помощи ЕС объемом 4 миллиарда евро в рамках механизма займов ERA, который был выделен сегодня, 1 октября, в день чествования Украиной своих Защитников

- написала Свириденко.

Дополняется...

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Юлия Свириденко
Европейский Союз
Украина