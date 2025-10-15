$41.750.14
Канада и Великобритания присоединятся к плану ЕС по использованию $300 млрд активов РФ в пользу Украины

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Канада и Великобритания присоединятся к плану ЕС по использованию почти 300 миллиардов долларов активов Центробанка РФ для поддержки Украины. Этот механизм предусматривает предоставление кредитов на оружие и экономическую поддержку без прямой конфискации средств.

Канада и Великобритания присоединятся к плану ЕС по использованию $300 млрд активов РФ в пользу Украины

План использования части почти 300 миллиардов долларов активов центральных банков РФ для поддержки Украины находится в подготовительной фазе. Инициатива укрепляется новыми активными участниками, среди них - Великобритания и Канада.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Великобритания и Канада присоединятся к плану Европейского союза по использованию части активов российского центрального банка для поддержки Украины. Речь идет о сумме почти в 300 миллиардов долларов. Соответствующие средства сейчас находятся в распоряжении стран Группы Семи (G7 или "Большая семерка"). План предусматривает предоставление Украине кредитов на покупку оружия и поддержку ее экономики без прямой конфискации активов с помощью механизма, который позволит этого избежать.

На следующей неделе ЕС намерен достичь политического соглашения об использовании этих активов. Но еще предстоит пройти обсуждение и согласование на встрече в Брюсселе. Впоследствии, при наличии положительных решений, планируется начать разработку механизма выделения средств. Срок - до второго квартала 2026 года.

Роль Соединенного Королевства и ЕС

Согласно последним данным Министерства иностранных дел за март 2025 года:

  • санкции Великобритании заморозили более 25 миллиардов фунтов стерлингов (33,3 миллиарда долларов) российских активов;
    • ЕС имеет около 200 миллиардов евро (232 миллиарда долларов)

      Впрочем, финансирование, направляемое Украине из иммобилизованных российских активов, пока ограничивается прибылью и начисленными на них процентами. Большинство из них хранятся через бельгийскую клиринговую палату Euroclear, что приводит к нежеланию Бельгии и других стран.

      Великобритания готова координировать действия с ЕС по плану помощи Украине средствами, имеющими отношение к замороженным активам банков РФ. 

      Мы готовы продвигаться в направлении скоординированного использования стоимости иммобилизованных российских суверенных активов для поддержки вооруженных сил Украины и таким образом вовлечения России в переговоры. Мы стремимся сделать это в тесном сотрудничестве с США. .. 

      - заявил Кир Стармер, глава кабмина Великобритании. 

      Премьер-министр Великобритании  

      Лидеры E3 в своем заявлении отметили готовность "разработать дальнейшие смелые и инновационные механизмы для увеличения стоимости войны России и усиления давления".

      Напомним

      Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала использование замороженных активов РФ для Украины. Она отметила, что Россия ведет гибридную войну против Европы, но защититься от всех ее проявлений невозможно.

      Игорь Тележников

      ЭкономикаПолитика
      Война в Украине
      Euroclear
      Кир Стармер
      Европейский Союз
      Брюссель
      Канада
      Бельгия
      Великобритания
      Соединённые Штаты
      Украина