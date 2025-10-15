Канада и Великобритания присоединятся к плану ЕС по использованию $300 млрд активов РФ в пользу Украины

План использования части почти 300 миллиардов долларов активов центральных банков РФ для поддержки Украины находится в подготовительной фазе. Инициатива укрепляется новыми активными участниками, среди них - Великобритания и Канада.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Великобритания и Канада присоединятся к плану Европейского союза по использованию части активов российского центрального банка для поддержки Украины. Речь идет о сумме почти в 300 миллиардов долларов. Соответствующие средства сейчас находятся в распоряжении стран Группы Семи (G7 или "Большая семерка"). План предусматривает предоставление Украине кредитов на покупку оружия и поддержку ее экономики без прямой конфискации активов с помощью механизма, который позволит этого избежать.

На следующей неделе ЕС намерен достичь политического соглашения об использовании этих активов. Но еще предстоит пройти обсуждение и согласование на встрече в Брюсселе. Впоследствии, при наличии положительных решений, планируется начать разработку механизма выделения средств. Срок - до второго квартала 2026 года.

Роль Соединенного Королевства и ЕС

Согласно последним данным Министерства иностранных дел за март 2025 года:

санкции Великобритании заморозили более 25 миллиардов фунтов стерлингов (33,3 миллиарда долларов) российских активов;

ЕС имеет около 200 миллиардов евро (232 миллиарда долларов)

Впрочем, финансирование, направляемое Украине из иммобилизованных российских активов, пока ограничивается прибылью и начисленными на них процентами. Большинство из них хранятся через бельгийскую клиринговую палату Euroclear, что приводит к нежеланию Бельгии и других стран.

ЕС рассматривает замороженные российские активы как ключ к поддержке помощи Украине - Bloomberg

Великобритания готова координировать действия с ЕС по плану помощи Украине средствами, имеющими отношение к замороженным активам банков РФ.

Мы готовы продвигаться в направлении скоординированного использования стоимости иммобилизованных российских суверенных активов для поддержки вооруженных сил Украины и таким образом вовлечения России в переговоры. Мы стремимся сделать это в тесном сотрудничестве с США. .. - заявил Кир Стармер, глава кабмина Великобритании.

Премьер-министр Великобритании

Лидеры E3 в своем заявлении отметили готовность "разработать дальнейшие смелые и инновационные механизмы для увеличения стоимости войны России и усиления давления".

Напомним

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала использование замороженных активов РФ для Украины. Она отметила, что Россия ведет гибридную войну против Европы, но защититься от всех ее проявлений невозможно.

