У ЄС запідозрили Бельгію у "другорядній цілі" через гальмування €140 млрд для України - Politico

$42.190.11
48.870.08
ukenru
11:00 • 1858 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 4636 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 8048 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 16376 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 15641 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 15493 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 13980 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 11655 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 29517 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 27277 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.8м/с
80%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери28 листопада, 01:30 • 17794 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 14781 перегляди
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto06:12 • 8392 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo07:16 • 6024 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися07:24 • 11427 перегляди
Публікації
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 1858 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 2882 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
08:06 • 16377 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 07:39 • 3614 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo07:16 • 6078 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Андрій Єрмак
Джо Байден
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Вашингтон
Австрія
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 14803 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 34741 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 55352 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 88327 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 103518 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Дія (сервіс)

У ЄС запідозрили Бельгію у "другорядній цілі" через гальмування €140 млрд для України - Politico

Київ • УНН

 • 1558 перегляди

Країни ЄС посилюють тиск на Бельгію, щоб вона розблокувала 140 мільярдів євро заморожених російських резервів. Бельгію звинувачують у приховуванні інформації про податкові надходження, отримані з цих активів.

У ЄС запідозрили Бельгію у "другорядній цілі" через гальмування €140 млрд для України - Politico

Розчаровані країни ЄС посилюють тиск на Бельгію, щоб вона розблокувала 140 мільярдів євро заморожених російських резервів, що зберігаються в Брюсселі, звинувачуючи уряд прем'єр-міністра країни Барта Де Вевера в тому, що він не повністю розкриває, що він робить з податковими надходженнями від цих заморожених активів, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Європейська комісія хоче, щоб 27 країн ЄС погодилися направити російські резерви як "репараційний кредит" Україні на вирішальному засіданні Євроради 18 грудня.

Але прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер чинить опір - і посилив свою опозицію в четвер увечері - стверджуючи, що Бельгія опиниться "на гачку", якщо москва поверне мільярди.

Прем'єр Бельгії тепер каже, що план ЄС щодо російських активів для України може зірвати мирну угоду28.11.25, 09:30 • 3342 перегляди

Однак п'ять дипломатів з різних європейських країн поскаржилися, що Бельгія, схоже, має другорядну ціль в утриманні гроші росії завдяки отриманим податкам. Вони зазначили, що Бельгія порушує міжнародне зобов'язання, взяте минулого року, розкрити, що вона робить з податками із заморожених резервів, які мають бути спрямовані до України

- ідеться у публікації.

Прем'єра Бельгії критикують за гальмування "репараційного кредиту": ЗМІ дізналися деталі і при чому тут бельгійський бюджет25.10.25, 15:00 • 6697 переглядiв

Дипломати заявили, що гроші все ще зараховуються до бюджету Бельгії, що унеможливлює визначення того, чи повністю Бельгія виконує свої зобов'язання перед Україною. Бельгія рішуче заперечує будь-які порушення.

Якщо Бельгія продовжуватиме чинити опір відправленню заморожених коштів Україні, зазначили дипломати, "країни-члени ЄС все частіше використовуватимуть зустрічі напередодні саміту Євроради, щоб поставити запитання, чи отримує Бельгія прибуток від податкових надходжень, чи затримує виплати Україні". Вони також запитують, "чи Бельгія використовує регулярні податкові надходження для підтримки України, як це роблять інші європейські країни, або ж просто покладається на податки з російських резервів".

У світлі цієї постійної зволікаючої поведінки виникає питання, чи справді зрозуміло, що тут на кону безпека Європи

- сказав високопоставлений дипломат ЄС.

"І з огляду на ці дані, є сумніви щодо того, чи виконує Бельгія свою обіцянку відправити свої непередбачені податкові надходження до України", - зазначив він.

Ці гроші важко відстежити, але дипломати, які ставлять під сумнів ці цифри, використовують такі джерела, як Кільський інститут, який оцінює загальні зобов'язання Бельгії перед Україною в 3,44 мільярда євро між початком війни та 31 серпня 2025 року. Для порівняння, податок з російських активів лише у 2024 році становив 1,7 мільярда євро.

Бельгії вдалося уникнути розвалу уряду на тлі досягнення де Вевером бюджетної угоди24.11.25, 16:55 • 3072 перегляди

Бельгійський уряд відкинув критику дипломатів, заявивши, що весь податок, отриманий з російських резервів, що зберігаються в Euroclear у Брюсселі, був "цільово спрямований" Україні. Він не дав прямої відповіді на запитання, чи всі вони вже були сплачені, пише видання.

"Бельгійський уряд зобов'язався виділити всі доходи від корпоративного податку з процентних доходів за знерухомленими активами росії в Euroclear на підтримку України, - сказав бельгійський чиновник. - На 2025 рік ці доходи наразі оцінюються приблизно в 1 мільярд євро".

Бельгійський уряд також наполягав на тому, що гроші, виплачені Україні, надійшли з джерел федерального уряду Бельгії, окрім податку на активи, пише видання.

"Окрім повного використання корпоративного податку на непередбачені прибутки, який повністю використовується для військової підтримки України, федеральний уряд Бельгії з 2022 року надав Україні приблизно трохи менше 1 мільярда євро військової та іншої підтримки", – написав бельгійський чиновник у своїй заяві.

Оскільки російські активи зберігаються у брюссельському депозитарії Euroclear, бельгійський уряд стягує 25-відсотковий корпоративний податок на прибуток, отриманий від відсотків за активами.

"[Це] фінансування повністю призначене для України та спрямовується на надання військової підтримки (військове обладнання, навчання тощо), а також обмежених цивільних товарів, таких як машини швидкої допомоги", – продовжив бельгійський чиновник.

Частково розчарування союзників Бельгії по ЄС полягає в тому, що ця відсутність прозорості мала бути вирішена минулого року, зазначає видання.

У 2024 році кілька західних країн звинуватили бельгійський уряд у використанні частини податкових надходжень від активів для покриття регулярних бюджетних потреб. У відповідь на цю критику попередній уряд Бельгії пообіцяв перевести податкові надходження до фінансового інструменту ЄС та G7 для України.

"Але Бельгія так і не виконала цієї обіцянки. На запитання, чому уряд Бельгії не використовує спеціальний інструмент для забезпечення прозорості щодо коштів, він не відповів", - ідеться у публікації.

Другий високопоставлений дипломат ЄС, який критикував Бельгію, мав пояснення.

"Податкові надходження вже були частиною їхнього внутрішнього бюджету, і вони не хотіли від них відмовлятися", – сказав посланець.

Єврокомісія обіцяє захистити Бельгію щодо російських активів для кредиту в €140 млрд для України - Politico17.11.25, 14:25 • 2433 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Барт Де Вевер
Euroclear
Європейська комісія
Європейський Союз
Брюссель
Бельгія
Україна