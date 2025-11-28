У ЄС запідозрили Бельгію у "другорядній цілі" через гальмування €140 млрд для України - Politico

Розчаровані країни ЄС посилюють тиск на Бельгію, щоб вона розблокувала 140 мільярдів євро заморожених російських резервів, що зберігаються в Брюсселі, звинувачуючи уряд прем'єр-міністра країни Барта Де Вевера в тому, що він не повністю розкриває, що він робить з податковими надходженнями від цих заморожених активів, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Європейська комісія хоче, щоб 27 країн ЄС погодилися направити російські резерви як "репараційний кредит" Україні на вирішальному засіданні Євроради 18 грудня.

Але прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер чинить опір - і посилив свою опозицію в четвер увечері - стверджуючи, що Бельгія опиниться "на гачку", якщо москва поверне мільярди.

Однак п'ять дипломатів з різних європейських країн поскаржилися, що Бельгія, схоже, має другорядну ціль в утриманні гроші росії завдяки отриманим податкам. Вони зазначили, що Бельгія порушує міжнародне зобов'язання, взяте минулого року, розкрити, що вона робить з податками із заморожених резервів, які мають бути спрямовані до України - ідеться у публікації.

Дипломати заявили, що гроші все ще зараховуються до бюджету Бельгії, що унеможливлює визначення того, чи повністю Бельгія виконує свої зобов'язання перед Україною. Бельгія рішуче заперечує будь-які порушення.

Якщо Бельгія продовжуватиме чинити опір відправленню заморожених коштів Україні, зазначили дипломати, "країни-члени ЄС все частіше використовуватимуть зустрічі напередодні саміту Євроради, щоб поставити запитання, чи отримує Бельгія прибуток від податкових надходжень, чи затримує виплати Україні". Вони також запитують, "чи Бельгія використовує регулярні податкові надходження для підтримки України, як це роблять інші європейські країни, або ж просто покладається на податки з російських резервів".

У світлі цієї постійної зволікаючої поведінки виникає питання, чи справді зрозуміло, що тут на кону безпека Європи - сказав високопоставлений дипломат ЄС.

"І з огляду на ці дані, є сумніви щодо того, чи виконує Бельгія свою обіцянку відправити свої непередбачені податкові надходження до України", - зазначив він.

Ці гроші важко відстежити, але дипломати, які ставлять під сумнів ці цифри, використовують такі джерела, як Кільський інститут, який оцінює загальні зобов'язання Бельгії перед Україною в 3,44 мільярда євро між початком війни та 31 серпня 2025 року. Для порівняння, податок з російських активів лише у 2024 році становив 1,7 мільярда євро.

Бельгійський уряд відкинув критику дипломатів, заявивши, що весь податок, отриманий з російських резервів, що зберігаються в Euroclear у Брюсселі, був "цільово спрямований" Україні. Він не дав прямої відповіді на запитання, чи всі вони вже були сплачені, пише видання.

"Бельгійський уряд зобов'язався виділити всі доходи від корпоративного податку з процентних доходів за знерухомленими активами росії в Euroclear на підтримку України, - сказав бельгійський чиновник. - На 2025 рік ці доходи наразі оцінюються приблизно в 1 мільярд євро".

Бельгійський уряд також наполягав на тому, що гроші, виплачені Україні, надійшли з джерел федерального уряду Бельгії, окрім податку на активи, пише видання.

"Окрім повного використання корпоративного податку на непередбачені прибутки, який повністю використовується для військової підтримки України, федеральний уряд Бельгії з 2022 року надав Україні приблизно трохи менше 1 мільярда євро військової та іншої підтримки", – написав бельгійський чиновник у своїй заяві.

Оскільки російські активи зберігаються у брюссельському депозитарії Euroclear, бельгійський уряд стягує 25-відсотковий корпоративний податок на прибуток, отриманий від відсотків за активами.

"[Це] фінансування повністю призначене для України та спрямовується на надання військової підтримки (військове обладнання, навчання тощо), а також обмежених цивільних товарів, таких як машини швидкої допомоги", – продовжив бельгійський чиновник.

Частково розчарування союзників Бельгії по ЄС полягає в тому, що ця відсутність прозорості мала бути вирішена минулого року, зазначає видання.

У 2024 році кілька західних країн звинуватили бельгійський уряд у використанні частини податкових надходжень від активів для покриття регулярних бюджетних потреб. У відповідь на цю критику попередній уряд Бельгії пообіцяв перевести податкові надходження до фінансового інструменту ЄС та G7 для України.

"Але Бельгія так і не виконала цієї обіцянки. На запитання, чому уряд Бельгії не використовує спеціальний інструмент для забезпечення прозорості щодо коштів, він не відповів", - ідеться у публікації.

Другий високопоставлений дипломат ЄС, який критикував Бельгію, мав пояснення.

"Податкові надходження вже були частиною їхнього внутрішнього бюджету, і вони не хотіли від них відмовлятися", – сказав посланець.

