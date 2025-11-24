$42.270.11
14:30 • 2116 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
14:00 • 7138 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 14784 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:20 • 16839 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 13253 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 12345 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 10729 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 9088 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
11:25 • 10216 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:32 • 11205 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
Бельгії вдалося уникнути розвалу уряду на тлі досягнення де Вевером бюджетної угоди

Київ • УНН

 • 358 перегляди

Коаліція в Бельгії погодила бюджетну угоду на 9,2 млрд євро до 2029 року, щоб уникнути розвалу уряду. Угода передбачає підвищення акцизів на газ, деякі товари для відпочинку та податків на авіаквитки, а також повернення 100 000 осіб до роботи.

Бельгії вдалося уникнути розвалу уряду на тлі досягнення де Вевером бюджетної угоди

У Бельгії коаліція в понеділок уранці погодила бюджетну угоду, яка дозволить уникнути розвалу уряду прем'єр-міністра країни Барта де Вевера, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Правоцентристський уряд на чолі з фламандським сепаратистом де Вевером після кількох місяців розбіжностей уклав багаторічну угоду про покриття бюджетного дефіциту обсягом 9,2 млрд євро до 2029 року", - ідеться у публікації.

Де Вевер, як вказано, встановив дедлайн до Різдва після того, як на початку цього місяця переговори, схоже, зайшли у безвихідь.

"Сьогодні праця, завтра плоди", - написав Де Вевер у публікації у X, додавши, що угода та інші реформи покращать боргову ситуацію Бельгії на 32 мільярди євро.

Дефіцит Бельгії цього року сягнув 5,4% ВВП, тоді як державний борг становить 104,7% ВВП. Минулого тижня Європейська комісія попередила, що у разі збереження незмінної політики дефіцит Бельгії може досягти 5,9% до 2027 року, і лише Польща продемонструє найгірші результати у ЄС.

Уряд країни підвищив акцизи на природний газ, а деякі товари для відпочинку, такі як проживання в готелях та їжа на виніс, подорожчають. Податки на авіаквитки також збільшено з 5 до 10 євро.

Проте загального підвищення податку на додану вартість не буде, оскільки франкомовна ліберальна партія MR виступила проти цього заходу.

Бельгія також скоригувала метод індексації заробітної плати, прив'язавши її до рівня інфляції, що торкнулося високооплачуваних працівників.

Уряд також зобов'язався повернути до роботи 100 000 осіб, які перебувають на лікарняному. Окрім того, було введено податок обсягом 2 євро на товари з неєвропейських інтернет-магазинів, як-от китайська платформа електронної комерції Shein.

Адміністрація де Вевера домоглася цієї угоди на початку триденного загального страйку, який торкнувся громадського транспорту, державних служб і шкіл.

Єврокомісія обіцяє захистити Бельгію щодо російських активів для кредиту в €140 млрд для України - Politico17.11.25, 14:25 • 2397 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Барт Де Вевер
Європейська комісія
Бельгія
Польща