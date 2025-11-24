Бельгії вдалося уникнути розвалу уряду на тлі досягнення де Вевером бюджетної угоди
Київ • УНН
Коаліція в Бельгії погодила бюджетну угоду на 9,2 млрд євро до 2029 року, щоб уникнути розвалу уряду. Угода передбачає підвищення акцизів на газ, деякі товари для відпочинку та податків на авіаквитки, а також повернення 100 000 осіб до роботи.
У Бельгії коаліція в понеділок уранці погодила бюджетну угоду, яка дозволить уникнути розвалу уряду прем'єр-міністра країни Барта де Вевера, повідомляє Politico, пише УНН.
Деталі
"Правоцентристський уряд на чолі з фламандським сепаратистом де Вевером після кількох місяців розбіжностей уклав багаторічну угоду про покриття бюджетного дефіциту обсягом 9,2 млрд євро до 2029 року", - ідеться у публікації.
Де Вевер, як вказано, встановив дедлайн до Різдва після того, як на початку цього місяця переговори, схоже, зайшли у безвихідь.
"Сьогодні праця, завтра плоди", - написав Де Вевер у публікації у X, додавши, що угода та інші реформи покращать боргову ситуацію Бельгії на 32 мільярди євро.
Дефіцит Бельгії цього року сягнув 5,4% ВВП, тоді як державний борг становить 104,7% ВВП. Минулого тижня Європейська комісія попередила, що у разі збереження незмінної політики дефіцит Бельгії може досягти 5,9% до 2027 року, і лише Польща продемонструє найгірші результати у ЄС.
Уряд країни підвищив акцизи на природний газ, а деякі товари для відпочинку, такі як проживання в готелях та їжа на виніс, подорожчають. Податки на авіаквитки також збільшено з 5 до 10 євро.
Проте загального підвищення податку на додану вартість не буде, оскільки франкомовна ліберальна партія MR виступила проти цього заходу.
Бельгія також скоригувала метод індексації заробітної плати, прив'язавши її до рівня інфляції, що торкнулося високооплачуваних працівників.
Уряд також зобов'язався повернути до роботи 100 000 осіб, які перебувають на лікарняному. Окрім того, було введено податок обсягом 2 євро на товари з неєвропейських інтернет-магазинів, як-от китайська платформа електронної комерції Shein.
Адміністрація де Вевера домоглася цієї угоди на початку триденного загального страйку, який торкнувся громадського транспорту, державних служб і шкіл.
