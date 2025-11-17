Єврокомісія обіцяє захистити Бельгію щодо російських активів для кредиту в €140 млрд для України - Politico

Європейська комісія запропонувала значні гарантії щодо свого кредиту Україні у 140 мільярдів євро, щоб запевнити Бельгію, що вона не залишиться наодинці з будь-якими юридичними чи фінансовими наслідками використання російських активів, що зберігаються на бельгійській території, повідомляє Politico, пише УНН.

У меморандумі, доданому до листа до столиць ЄС, відправленого в понеділок вранці та отриманого виданням, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, як повідомляється, заявила, що "країни ЄС готові взяти на себе ризики російської відплати найближчими роками".

Ще однією поступкою прем'єр-міністру Бельгії Барту де Веверу Єврокомісія заявила, що країни ЄС нестимуть ці ризики "навіть після зняття знерухомлення з активів".

Бельгія побоюється, що використання цих активів може піддати її ризику російських судових позовів як усередині країни, так і за кордоном, оскільки кошти, що підпадають під санкції, зберігаються в брюссельському фінансовому депозитарії Euroclear. Де Вевер вимагає фінансових гарантій від решти членів блоку, щоб захистити себе від кремлівських юристів, які можуть переконати суд повернути гроші москві.

Це викликає серйозне занепокоєння у Бельгії, у якої з росією діє двосторонній інвестиційний договір, підписаний 1989 року.

"Гарантії також стосуватимуться ризиків, що виникають із двосторонніх інвестиційних договорів, пов'язаних зі знерухомленням російських суверенних активів", - написала фон дер Ляєн.

У меморандумі вказано два інші варіанти фінансування, які слід розглянути, якщо російські активи не будуть використані для фінансування кредиту. В обох випадках ЄС оплачуватиме витрати з власної кишені для підтримки України.

Лист фон дер Ляєн був опублікований після її зустрічі з де Вевером у п'ятницю, після тижнів переговорів між сторонами щодо використання російських активів.