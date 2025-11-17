Єврокомісія обіцяє захистити Бельгію щодо російських активів для кредиту в €140 млрд для України - Politico

$42.040.02
48.980.10
ukenru
Ексклюзив
14:33 • 868 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 3278 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 8930 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 12840 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59 • 15220 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36387 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 24033 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19001 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21274 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 16410 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.2м/с
79%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ISW: США повинні вміти перехопювати ініціативу, якщо хочуть перемагати у можливих майбутніх війнах17 листопада, 05:44 • 9268 перегляди
росія атакувала Україну балістичними "Іскандерами", 91 зі 128 дронів знешкоджено17 листопада, 07:16 • 11287 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 18331 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 16899 перегляди
У рф заявили про повторну атаку на підстанцію "Вешкайма": у ЦПД роз'яснили, у чому її важливість09:49 • 13184 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36385 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 74089 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 68577 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 125303 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 103619 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Україна
Франція
Європа
Одеська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання13:40 • 2814 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 17104 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 18530 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 18577 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 37794 перегляди
Актуальне
Техніка
Dassault Rafale
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)
Financial Times

Єврокомісія обіцяє захистити Бельгію щодо російських активів для кредиту в €140 млрд для України - Politico

Київ • УНН

 • 1252 перегляди

Європейська комісія запропонувала Бельгії значні гарантії щодо кредиту Україні в 140 мільярдів євро, щоб убезпечити її від юридичних та фінансових наслідків використання російських активів. Країни ЄС готові взяти на себе ризики російської відплати, включаючи ті, що виникають з двосторонніх інвестиційних договорів.

Єврокомісія обіцяє захистити Бельгію щодо російських активів для кредиту в €140 млрд для України - Politico

Європейська комісія запропонувала значні гарантії щодо свого кредиту Україні у 140 мільярдів євро, щоб запевнити Бельгію, що вона не залишиться наодинці з будь-якими юридичними чи фінансовими наслідками використання російських активів, що зберігаються на бельгійській території, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

У меморандумі, доданому до листа до столиць ЄС, відправленого в понеділок вранці та отриманого виданням, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, як повідомляється, заявила, що "країни ЄС готові взяти на себе ризики російської відплати найближчими роками".

Ще однією поступкою прем'єр-міністру Бельгії Барту де Веверу Єврокомісія заявила, що країни ЄС нестимуть ці ризики "навіть після зняття знерухомлення з активів".

Бельгія побоюється, що використання цих активів може піддати її ризику російських судових позовів як усередині країни, так і за кордоном, оскільки кошти, що підпадають під санкції, зберігаються в брюссельському фінансовому депозитарії Euroclear. Де Вевер вимагає фінансових гарантій від решти членів блоку, щоб захистити себе від кремлівських юристів, які можуть переконати суд повернути гроші москві.

Прем'єра Бельгії критикують за гальмування "репараційного кредиту": ЗМІ дізналися деталі і при чому тут бельгійський бюджет25.10.25, 15:00 • 6672 перегляди

Це викликає серйозне занепокоєння у Бельгії, у якої з росією діє двосторонній інвестиційний договір, підписаний 1989 року.

"Гарантії також стосуватимуться ризиків, що виникають із двосторонніх інвестиційних договорів, пов'язаних зі знерухомленням російських суверенних активів", - написала фон дер Ляєн.

У меморандумі вказано два інші варіанти фінансування, які слід розглянути, якщо російські активи не будуть використані для фінансування кредиту. В обох випадках ЄС оплачуватиме витрати з власної кишені для підтримки України.

ЄС пропонує для України €90 млрд гранту або позику, якщо план з активами рф провалиться - Bloomberg17.11.25, 13:23 • 1772 перегляди

Лист фон дер Ляєн був опублікований після її зустрічі з де Вевером у п'ятницю, після тижнів переговорів між сторонами щодо використання російських активів.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Барт Де Вевер
Euroclear
Європейська комісія
Бельгія
Урсула фон дер Ляєн
Україна