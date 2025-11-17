ЄС пропонує для України €90 млрд гранту або позику, якщо план з активами рф провалиться - Bloomberg

$42.040.02
Ексклюзив
12:28 • 18 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59 • 6032 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
07:00 • 24685 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
06:58 • 18929 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27
17 листопада, 06:27 • 16294 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28
17 листопада, 05:28 • 19404 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30
17 листопада, 04:30 • 15834 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56
16 листопада, 18:56 • 25568 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59
16 листопада, 16:59 • 41748 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36
16 листопада, 16:36 • 34263 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопада
16 листопада
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
07:00
07:00 • 24682 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопада
16 листопада, 08:19
16 листопада, 08:19 • 68540 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії
16 листопада, 07:00
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихідними
14 листопада, 13:27
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюанс
14 листопада, 13:14
14 листопада, 13:14 • 98609 перегляди
ЄС пропонує для України €90 млрд гранту або позику, якщо план з активами рф провалиться - Bloomberg

Київ • УНН

 • 776 перегляди

Європейський Союз запропонував Україні фінансування обсягом 90 мільярдів євро у вигляді гранту або позику, забезпечену боргом ЄС. Це відбудеться, якщо країни не зможуть схвалити бажаний план використання заморожених російських активів.

ЄС пропонує для України €90 млрд гранту або позику, якщо план з активами рф провалиться - Bloomberg

Європейський Союз запропонував надати Україні фінансування або грантом обсягом 90 мільярдів євро (104 мільярди доларів), або позику, забезпечену боргом ЄС, якщо країни не зможуть схвалити бажаний план використання заморожених російських активів, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У листі голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн лідерам ЄС, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, виконавчий орган блоку пропонує три варіанти стабілізації фінансів України: "держави-члени повинні профінансувати щонайменше 90 мільярдів євро грантів на 2026-2027 роки; взяти на себе спільний борг ЄС для видачі кредиту; або використовувати знерухомлені російські кошти для забезпечення кредиту".

Лист був опублікований на тлі того, що Бельгія продовжує гальмувати реалізацію плану щодо російських активів, який є бажаним підходом ЄС.

У документі йдеться, що вплив грантів становитиме від 0,16% до 0,27% ВВП держав-членів. Тим часом будь-який кредит ЄС вимагатиме від держав-членів "надання юридично обов'язкових, безумовних, безвідкличних гарантій на вимогу".

Фон дер Ляєн підтвердила виділення Україні майже 6 млрд євро13.11.25, 10:22 • 3603 перегляди

Метою ЄС, як і раніше, є надання Україні кредиту, використовуючи майже 200 мільярдів євро заморожених російських активів, які знаходяться у розпорядженні клірингової компанії Euroclear. У межах цього варіанта Euroclear отримає борговий контракт, який гарантує, що будь-які майбутні претензії росії будуть покриті ЄС та потенційно державами-членами, пише видання.

Україна повинна буде повернути кредити лише в тому випадку, якщо росія погодиться відшкодувати збитки, завдані нею країні.

Цей план блокується Бельгією, де базується Euroclear, оскільки Брюссель вимагає більш надійних гарантій через побоювання, що він може опинитися у скрутному становищі у зв'язку з необхідністю повернення коштів. За словами обізнаних джерел, переговори минулого тижня між фон дер Ляєн та прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером не мали успіху.

ЄС та Бельгія не досягли прориву у переговорах щодо "репараційного кредиту" для України - ЗМІ08.11.25, 12:00 • 4988 переглядiв

"На початку наступного року Україні потрібна фінансова підтримка. Згідно з документом, у 2026 році країні потрібно не менше 51,6 млрд євро лише на військові потреби", - ідеться у публікації.

У документі також зазначається, що фінансове навантаження, ймовірно, буде особливо високим у 2026 та 2027 роках. За оцінками, потреби України у ці роки можуть перевищити 70 та 64 млрд євро відповідно, пише видання.

Юлія Шрамко

