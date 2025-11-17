ЄС пропонує для України €90 млрд гранту або позику, якщо план з активами рф провалиться - Bloomberg

Європейський Союз запропонував надати Україні фінансування або грантом обсягом 90 мільярдів євро (104 мільярди доларів), або позику, забезпечену боргом ЄС, якщо країни не зможуть схвалити бажаний план використання заморожених російських активів, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У листі голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн лідерам ЄС, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, виконавчий орган блоку пропонує три варіанти стабілізації фінансів України: "держави-члени повинні профінансувати щонайменше 90 мільярдів євро грантів на 2026-2027 роки; взяти на себе спільний борг ЄС для видачі кредиту; або використовувати знерухомлені російські кошти для забезпечення кредиту".

Лист був опублікований на тлі того, що Бельгія продовжує гальмувати реалізацію плану щодо російських активів, який є бажаним підходом ЄС.

У документі йдеться, що вплив грантів становитиме від 0,16% до 0,27% ВВП держав-членів. Тим часом будь-який кредит ЄС вимагатиме від держав-членів "надання юридично обов'язкових, безумовних, безвідкличних гарантій на вимогу".

Фон дер Ляєн підтвердила виділення Україні майже 6 млрд євро

Метою ЄС, як і раніше, є надання Україні кредиту, використовуючи майже 200 мільярдів євро заморожених російських активів, які знаходяться у розпорядженні клірингової компанії Euroclear. У межах цього варіанта Euroclear отримає борговий контракт, який гарантує, що будь-які майбутні претензії росії будуть покриті ЄС та потенційно державами-членами, пише видання.

Україна повинна буде повернути кредити лише в тому випадку, якщо росія погодиться відшкодувати збитки, завдані нею країні.

Цей план блокується Бельгією, де базується Euroclear, оскільки Брюссель вимагає більш надійних гарантій через побоювання, що він може опинитися у скрутному становищі у зв'язку з необхідністю повернення коштів. За словами обізнаних джерел, переговори минулого тижня між фон дер Ляєн та прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером не мали успіху.

ЄС та Бельгія не досягли прориву у переговорах щодо "репараційного кредиту" для України - ЗМІ

"На початку наступного року Україні потрібна фінансова підтримка. Згідно з документом, у 2026 році країні потрібно не менше 51,6 млрд євро лише на військові потреби", - ідеться у публікації.

У документі також зазначається, що фінансове навантаження, ймовірно, буде особливо високим у 2026 та 2027 роках. За оцінками, потреби України у ці роки можуть перевищити 70 та 64 млрд євро відповідно, пише видання.