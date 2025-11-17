ЕС предлагает Украине €90 млрд гранта или займа, если план с активами РФ провалится - Bloomberg

Европейский Союз предложил предоставить Украине финансирование либо в виде гранта в размере 90 миллиардов евро (104 миллиарда долларов), либо в виде займа, обеспеченного долгом ЕС, если страны не смогут одобрить желаемый план использования замороженных российских активов, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В письме главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен лидерам ЕС, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, исполнительный орган блока предлагает три варианта стабилизации финансов Украины: "государства-члены должны профинансировать не менее 90 миллиардов евро грантов на 2026-2027 годы; взять на себя совместный долг ЕС для выдачи кредита; или использовать обездвиженные российские средства для обеспечения кредита".

Письмо было опубликовано на фоне того, что Бельгия продолжает тормозить реализацию плана по российским активам, который является желаемым подходом ЕС.

В документе говорится, что влияние грантов составит от 0,16% до 0,27% ВВП государств-членов. Тем временем любой кредит ЕС потребует от государств-членов "предоставления юридически обязывающих, безусловных, безотзывных гарантий по требованию".

Целью ЕС по-прежнему является предоставление Украине кредита, используя почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов, находящихся в распоряжении клиринговой компании Euroclear. В рамках этого варианта Euroclear получит долговой контракт, который гарантирует, что любые будущие претензии России будут покрыты ЕС и потенциально государствами-членами, пишет издание.

Украина должна будет вернуть кредиты только в том случае, если Россия согласится возместить ущерб, нанесенный ею стране.

Этот план блокируется Бельгией, где базируется Euroclear, поскольку Брюссель требует более надежных гарантий из-за опасений, что он может оказаться в затруднительном положении в связи с необходимостью возврата средств. По словам осведомленных источников, переговоры на прошлой неделе между фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером не увенчались успехом.

"В начале следующего года Украине нужна финансовая поддержка. Согласно документу, в 2026 году стране потребуется не менее 51,6 млрд евро только на военные нужды", - говорится в публикации.

В документе также отмечается, что финансовая нагрузка, вероятно, будет особенно высокой в 2026 и 2027 годах. По оценкам, потребности Украины в эти годы могут превысить 70 и 64 млрд евро соответственно, пишет издание.