ЕС предлагает Украине €90 млрд гранта или займа, если план с активами РФ провалится - Bloomberg

Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
