Еврокомиссия обещает защитить Бельгию касательно российских активов для кредита в €140 млрд для Украины - Politico

Европейская комиссия предложила значительные гарантии по своему кредиту Украине в 140 миллиардов евро, чтобы заверить Бельгию, что она не останется наедине с какими-либо юридическими или финансовыми последствиями использования российских активов, хранящихся на бельгийской территории, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В меморандуме, приложенном к письму в столицы ЕС, отправленному в понедельник утром и полученному изданием, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как сообщается, заявила, что "страны ЕС готовы взять на себя риски российского возмездия в ближайшие годы".

Еще одной уступкой премьер-министру Бельгии Барту де Веверу Еврокомиссия заявила, что страны ЕС будут нести эти риски "даже после снятия обездвиживания с активов".

Бельгия опасается, что использование этих активов может подвергнуть ее риску российских судебных исков как внутри страны, так и за рубежом, поскольку подпадающие под санкции средства хранятся в брюссельском финансовом депозитарии Euroclear. Де Вевер требует финансовых гарантий от остальных членов блока, чтобы защитить себя от кремлевских юристов, которые могут убедить суд вернуть деньги москве.

Премьера Бельгии критикуют за торможение "репарационного кредита": СМИ узнали детали и при чем здесь бельгийский бюджет

Это вызывает серьезную обеспокоенность у Бельгии, у которой с россией действует двусторонний инвестиционный договор, подписанный в 1989 году.

"Гарантии также будут касаться рисков, возникающих из двусторонних инвестиционных договоров, связанных с обездвиживанием российских суверенных активов", - написала фон дер Ляйен.

В меморандуме указаны два других варианта финансирования, которые следует рассмотреть, если российские активы не будут использованы для финансирования кредита. В обоих случаях ЕС будет оплачивать расходы из собственного кармана для поддержки Украины.

ЕС предлагает для Украины €90 млрд гранта или займ, если план с активами рф провалится - Bloomberg

Письмо фон дер Ляйен было опубликовано после ее встречи с де Вевером в пятницу, после недель переговоров между сторонами относительно использования российских активов.