Еврокомиссия обещает защитить Бельгию касательно российских активов для кредита в €140 млрд для Украины - Politico

$42.040.02
48.980.10
ukenru
12:46 • 376 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 1972 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59 • 9226 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 26746 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 20127 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 17254 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 19908 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16144 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 25633 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 41804 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
94%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
кремль поощряет пытки украинских пленных российскими военными - ISW17 ноября, 03:31 • 4744 просмотра
россия атаковала Украину баллистическими "Искандерами", 91 из 128 дронов обезврежены07:16 • 3066 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру08:31 • 11530 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 10095 просмотра
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность09:49 • 6270 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 26746 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 69409 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 64208 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 120256 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 99381 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Одесская область
Франция
Польша
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 10129 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру08:31 • 11560 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 16702 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 35972 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 120256 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Dassault Rafale
9К720 Искандер
Фильм

Еврокомиссия обещает защитить Бельгию касательно российских активов для кредита в €140 млрд для Украины - Politico

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Европейская комиссия предложила Бельгии значительные гарантии по кредиту Украине в 140 миллиардов евро, чтобы обезопасить ее от юридических и финансовых последствий использования российских активов. Страны ЕС готовы взять на себя риски российской мести, включая те, что возникают из двусторонних инвестиционных договоров.

Еврокомиссия обещает защитить Бельгию касательно российских активов для кредита в €140 млрд для Украины - Politico

Европейская комиссия предложила значительные гарантии по своему кредиту Украине в 140 миллиардов евро, чтобы заверить Бельгию, что она не останется наедине с какими-либо юридическими или финансовыми последствиями использования российских активов, хранящихся на бельгийской территории, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В меморандуме, приложенном к письму в столицы ЕС, отправленному в понедельник утром и полученному изданием, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как сообщается, заявила, что "страны ЕС готовы взять на себя риски российского возмездия в ближайшие годы".

Еще одной уступкой премьер-министру Бельгии Барту де Веверу Еврокомиссия заявила, что страны ЕС будут нести эти риски "даже после снятия обездвиживания с активов".

Бельгия опасается, что использование этих активов может подвергнуть ее риску российских судебных исков как внутри страны, так и за рубежом, поскольку подпадающие под санкции средства хранятся в брюссельском финансовом депозитарии Euroclear. Де Вевер требует финансовых гарантий от остальных членов блока, чтобы защитить себя от кремлевских юристов, которые могут убедить суд вернуть деньги москве.

Премьера Бельгии критикуют за торможение "репарационного кредита": СМИ узнали детали и при чем здесь бельгийский бюджет25.10.25, 15:00 • 6672 просмотра

Это вызывает серьезную обеспокоенность у Бельгии, у которой с россией действует двусторонний инвестиционный договор, подписанный в 1989 году.

"Гарантии также будут касаться рисков, возникающих из двусторонних инвестиционных договоров, связанных с обездвиживанием российских суверенных активов", - написала фон дер Ляйен.

В меморандуме указаны два других варианта финансирования, которые следует рассмотреть, если российские активы не будут использованы для финансирования кредита. В обоих случаях ЕС будет оплачивать расходы из собственного кармана для поддержки Украины.

ЕС предлагает для Украины €90 млрд гранта или займ, если план с активами рф провалится - Bloomberg17.11.25, 13:23 • 1110 просмотров

Письмо фон дер Ляйен было опубликовано после ее встречи с де Вевером в пятницу, после недель переговоров между сторонами относительно использования российских активов.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Барт Де Вевер
Euroclear
Европейская комиссия
Бельгия
Урсула фон дер Ляйен
Украина