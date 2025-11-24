$42.270.11
14:30 • 3350 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
14:00 • 9290 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
13:47 • 15960 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:20 • 17940 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 13817 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 12625 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 10965 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 9216 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25 • 10268 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32 • 11251 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
Бельгии удалось избежать развала правительства на фоне достижения де Вевером бюджетного соглашения

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Коалиция в Бельгии согласовала бюджетное соглашение на 9,2 млрд евро до 2029 года, чтобы избежать развала правительства. Соглашение предусматривает повышение акцизов на газ, некоторые товары для отдыха и налогов на авиабилеты, а также возвращение 100 000 человек к работе.

Бельгии удалось избежать развала правительства на фоне достижения де Вевером бюджетного соглашения

В Бельгии коалиция в понедельник утром согласовала бюджетное соглашение, которое позволит избежать развала правительства премьер-министра страны Барта де Вевера, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Правоцентристское правительство во главе с фламандским сепаратистом де Вевером после нескольких месяцев разногласий заключило многолетнее соглашение о покрытии бюджетного дефицита в размере 9,2 млрд евро до 2029 года", - говорится в публикации.

Де Вевер, как указано, установил дедлайн до Рождества после того, как в начале этого месяца переговоры, похоже, зашли в тупик.

"Сегодня труд, завтра плоды", - написал Де Вевер в публикации в X, добавив, что соглашение и другие реформы улучшат долговую ситуацию Бельгии на 32 миллиарда евро.

Дефицит Бельгии в этом году достиг 5,4% ВВП, тогда как государственный долг составляет 104,7% ВВП. На прошлой неделе Европейская комиссия предупредила, что в случае сохранения неизменной политики дефицит Бельгии может достичь 5,9% к 2027 году, и только Польша продемонстрирует худшие результаты в ЕС.

Правительство страны повысило акцизы на природный газ, а некоторые товары для отдыха, такие как проживание в отелях и еда на вынос, подорожают. Налоги на авиабилеты также увеличены с 5 до 10 евро.

Однако общего повышения налога на добавленную стоимость не будет, поскольку франкоязычная либеральная партия MR выступила против этой меры.

Бельгия также скорректировала метод индексации заработной платы, привязав ее к уровню инфляции, что коснулось высокооплачиваемых работников.

Правительство также обязалось вернуть к работе 100 000 человек, находящихся на больничном. Кроме того, был введен налог в размере 2 евро на товары из неевропейских интернет-магазинов, таких как китайская платформа электронной коммерции Shein.

Администрация де Вевера добилась этого соглашения в начале трехдневной всеобщей забастовки, которая затронула общественный транспорт, государственные службы и школы.

Еврокомиссия обещает защитить Бельгию касательно российских активов для кредита в €140 млрд для Украины - Politico17.11.25, 14:25 • 2398 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Барт Де Вевер
Европейская комиссия
Бельгия
Польша