Бельгии удалось избежать развала правительства на фоне достижения де Вевером бюджетного соглашения

В Бельгии коалиция в понедельник утром согласовала бюджетное соглашение, которое позволит избежать развала правительства премьер-министра страны Барта де Вевера, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Правоцентристское правительство во главе с фламандским сепаратистом де Вевером после нескольких месяцев разногласий заключило многолетнее соглашение о покрытии бюджетного дефицита в размере 9,2 млрд евро до 2029 года", - говорится в публикации.

Де Вевер, как указано, установил дедлайн до Рождества после того, как в начале этого месяца переговоры, похоже, зашли в тупик.

"Сегодня труд, завтра плоды", - написал Де Вевер в публикации в X, добавив, что соглашение и другие реформы улучшат долговую ситуацию Бельгии на 32 миллиарда евро.

Дефицит Бельгии в этом году достиг 5,4% ВВП, тогда как государственный долг составляет 104,7% ВВП. На прошлой неделе Европейская комиссия предупредила, что в случае сохранения неизменной политики дефицит Бельгии может достичь 5,9% к 2027 году, и только Польша продемонстрирует худшие результаты в ЕС.

Правительство страны повысило акцизы на природный газ, а некоторые товары для отдыха, такие как проживание в отелях и еда на вынос, подорожают. Налоги на авиабилеты также увеличены с 5 до 10 евро.

Однако общего повышения налога на добавленную стоимость не будет, поскольку франкоязычная либеральная партия MR выступила против этой меры.

Бельгия также скорректировала метод индексации заработной платы, привязав ее к уровню инфляции, что коснулось высокооплачиваемых работников.

Правительство также обязалось вернуть к работе 100 000 человек, находящихся на больничном. Кроме того, был введен налог в размере 2 евро на товары из неевропейских интернет-магазинов, таких как китайская платформа электронной коммерции Shein.

Администрация де Вевера добилась этого соглашения в начале трехдневной всеобщей забастовки, которая затронула общественный транспорт, государственные службы и школы.

