Прем'єр Бельгії тепер каже, що план ЄС щодо російських активів для України може зірвати мирну угоду

Ексклюзив
08:06
Чи безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штаб
27 листопада, 18:30
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров'я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України. 27 листопада, 22:24
Нідерланди готують новий план для повернення українських біженців: що зміниться. 27 листопада, 22:59
Безпілотник атакував військове містечко в чечні: подробиці. 27 листопада, 23:31
Після війни Україна матиме до 6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин - Свириденко. 28 листопада, 00:57
Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери. 28 листопада, 01:30
Чи безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
08:06
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних. 27 листопада, 15:30
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров'я
Ексклюзив
27 листопада, 15:25
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
27 листопада, 14:27
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 14:12
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку. 02:36
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див". 27 листопада, 06:49
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа. 25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ. 25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року. 24 листопада, 08:11
Прем'єр Бельгії тепер каже, що план ЄС щодо російських активів для України може зірвати мирну угоду

Київ • УНН

 • 1706 перегляди

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що план ЄС використовувати заморожені російські активи для фінансування України може зашкодити мирній угоді. Бельгія не бачила правового формулювання від Єврокомісії, яка цього тижня представить пропозицію щодо використання активів.

Прем'єр Бельгії тепер каже, що план ЄС щодо російських активів для України може зірвати мирну угоду

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що план Європейського Союзу використовувати заморожені державні активи росії для фінансування України може поставити під загрозу шанси на потенційну мирну угоду, яка б поклала край війні, пише УНН з посиланням на Reuters.

Поспішне просування запропонованої схеми "репараційного кредиту" призвело б, як побічний збиток, до того, що ми, як ЄС, фактично запобігаємо досягненню остаточної мирної угоди

- сказав Де Вевер у листі до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, з яким ознайомилося Reuters.

У листі Де Вевер також зазначив, що Бельгія не бачила "жодного запропонованого правового формулювання Єврокомісією".

Доповнення

Лідери ЄС намагалися на саміті минулого місяця домовитися про план використання 140 мільярдів євро (162 мільярди доларів) заморожених російських суверенних активів у Європі як кредиту для України, але не змогли заручитися підтримкою Бельгії, де зберігається значна частина коштів.

Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд. 28.11.25, 08:58

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, сподівається врахувати занепокоєння Бельгії в проєкті юридичної пропозиції, який вона представить цього тижня, щодо використання заморожених суверенних активів для підтримки України у 2026 та 2027 роках, повідомили посадовці ЄС.

Президентка Єврокомісії готова представити юридичний текст для репараційного кредиту Україні. 26.11.25, 10:51


Юлія Шрамко

Політика. Новини Світу
Санкції
Державний бюджет
Воєнний стан
Війна в Україні
Барт Де Вевер
Європейська комісія
Reuters
Європейський Союз
Бельгія
Урсула фон дер Ляєн
Україна