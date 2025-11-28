Прем'єр Бельгії тепер каже, що план ЄС щодо російських активів для України може зірвати мирну угоду

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що план Європейського Союзу використовувати заморожені державні активи росії для фінансування України може поставити під загрозу шанси на потенційну мирну угоду, яка б поклала край війні, пише УНН з посиланням на Reuters.

Поспішне просування запропонованої схеми "репараційного кредиту" призвело б, як побічний збиток, до того, що ми, як ЄС, фактично запобігаємо досягненню остаточної мирної угоди - сказав Де Вевер у листі до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, з яким ознайомилося Reuters.

У листі Де Вевер також зазначив, що Бельгія не бачила "жодного запропонованого правового формулювання Єврокомісією".

Доповнення

Лідери ЄС намагалися на саміті минулого місяця домовитися про план використання 140 мільярдів євро (162 мільярди доларів) заморожених російських суверенних активів у Європі як кредиту для України, але не змогли заручитися підтримкою Бельгії, де зберігається значна частина коштів.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, сподівається врахувати занепокоєння Бельгії в проєкті юридичної пропозиції, який вона представить цього тижня, щодо використання заморожених суверенних активів для підтримки України у 2026 та 2027 роках, повідомили посадовці ЄС.

