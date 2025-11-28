Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд

Європейська комісія закликає західних союзників пришвидшити виплати за кредитом обсягом 50 мільярдів доларів Україні, на тлі того, як Бельгія продовжує гальмувати зусилля ЄС щодо підтримки для України за допомогою більшої схеми фінансування з використанням російських активів, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

В інтерв'ю Euractiv єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що країни повинні виплатити Україні кошти з кредиту G7, узгодженого в червні минулого року, щоб закрити фінансову діру, що насувається на початку наступного року, в країні, що страждає від війни, пише видання.

Ми ведемо переговори з іншими міжнародними донорами, щоб зрозуміти, чи можна виділити їхню підтримку на початок року – сказав Домбровскіс, додавши, що серед донорів є Велика Британія, Канада, Японія та США.

Цього "може бути достатньо… для покриття потреб України у фінансуванні в першому кварталі наступного року", хоча це ще "поки що невідомо", додав єврокомісар.

ЄС вже виплатив свою частку позики G7, яка становить 18,1 мільярда євро. Але приблизно 14 мільярдів євро з пакету ще не були виплачені іншими країнами, а саме США, Канадою, Японією та Великою Британією. За оцінками, Україна "зіткнеться з дефіцитом бюджету обсягом 12 мільярдів доларів (10 мільярдів євро) у першому кварталі наступного року", пише видання.

Зауваження Домбровскіса прозвучали на тлі того, як ЄС намагається домовитися про окремий "репараційний кредит" обсягом 185 мільярдів євро напередодні вирішального саміту європейських лідерів 18 та 19 грудня, де Єврокомісія сподівається переконати Бельгію підтримати цю схему. Але ці зусилля зазнали серйозної невдачі у четвер, коли прем'єр-міністр Барт Де Вевер різко розкритикував план у листі до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Репараційний кредит" має на меті використовувати залишки готівки, пов'язані з російськими суверенними активами, що зберігаються Euroclear, брюссельською кліринговою палатою, які були заморожені ЄС після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

З іншого боку, кредит G7 уже надається та використовує дохід, отриманий від цих активів.

Бельгія відмовилася підтримувати "репараційний кредит", якщо її юридичні та фінансові ризики не будуть розділені, а інші країни ЄС не використовуватимуть російські активи, що знаходяться в їхній власній юрисдикції. Euroclear висловив аналогічні застереження щодо цього плану.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер досі не відмовився від своєї незгоди зі схемою, яка, як очікується, буде офіційно запропонована Єврокомісією найближчими днями.

Президентка Єврокомісії готова представити юридичний текст для репараційного кредиту Україні

Домбровскіс заявив, що залучення бельгійців не є "передумовою" для публікації детальної юридичної пропозиції щодо того, як вона працюватиме на практиці, але бельгійська згода була б "ідеальною".

Хоча в переговорах між посадовцями ЄС та Бельгії спостерігався "технічний прогрес", він визнав, що політичний рух був незначним. "На цьому етапі… також очевидно, що Бельгія досі не зробила кроків у прийнятті цієї концепції", - сказав він.

Пропозиція "очевидно" врахує занепокоєння Бельгії, сказав Домбровскіс. "Бельгія та інші держави-члени очікують ясності", - вказав він.

"Перехідне" рішення

Досвідчений єврокомісар також попередив, що окреме "перехідне" рішення ЄС для тимчасового поповнення бюджетного дефіциту України "може бути необхідним", якщо переговори з Бельгією не будуть "швидко просуватися" до кінця року.

Такі схеми, викладені в "документі з варіантами", розповсюдженому минулого тижня серед столиць ЄС, передбачають використання спільного боргу ЄС та двосторонніх грантів держав-членів як альтернативних способів тимчасового поповнення бюджетного дефіциту Києва.

Єврокомісія розглядає ще два варіанти на додачу до заблокованого "репараційного кредиту" для України - ЗМІ

У документі оцінюється, що Україні знадобиться 72 мільярди євро військової та соціальної підтримки у 2026 році та додаткові 64 мільярди євро у 2027 році.

Фон дер Ляєн раніше цього тижня припустила, що ці альтернативи не спрацюють, якщо вони будуть повністю фінансуватися за рахунок грошей платників податків ЄС.

Домбровскіс, колишній прем'єр-міністр Латвії, наголосив, що ЄС повинен "рухатися вперед, тому що потреби України у фінансуванні не тільки значні, але й термінові".

"Ми не можемо нескінченно обговорювати наші варіанти, - сказав він. - Нам потрібно ухвалити конкретні рішення".

Європарламент ухвалив резолюцію щодо миру в Україні: вимагає від ЄС проявити лідерство