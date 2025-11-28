$42.190.11
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Европейская комиссия призывает западных союзников ускорить выплаты по кредиту объемом 50 миллиардов долларов Украине. Это происходит на фоне того, как Бельгия тормозит усилия ЕС по поддержке Украины с помощью более крупной схемы финансирования с использованием российских активов.

Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд

Европейская комиссия призывает западных союзников ускорить выплаты по кредиту объемом 50 миллиардов долларов Украине, на фоне того, как Бельгия продолжает тормозить усилия ЕС по поддержке Украины с помощью более крупной схемы финансирования с использованием российских активов, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

В интервью Euractiv еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что страны должны выплатить Украине средства из кредита G7, согласованного в июне прошлого года, чтобы закрыть надвигающуюся финансовую дыру в начале следующего года в стране, страдающей от войны, пишет издание.

Мы ведем переговоры с другими международными донорами, чтобы понять, можно ли выделить их поддержку на начало года

– сказал Домбровскис, добавив, что среди доноров есть Великобритания, Канада, Япония и США.

Этого "может быть достаточно… для покрытия потребностей Украины в финансировании в первом квартале следующего года", хотя это еще "пока неизвестно", добавил еврокомиссар.

ЕС уже выплатил свою долю займа G7, которая составляет 18,1 миллиарда евро. Но примерно 14 миллиардов евро из пакета еще не были выплачены другими странами, а именно США, Канадой, Японией и Великобританией. По оценкам, Украина "столкнется с дефицитом бюджета объемом 12 миллиардов долларов (10 миллиардов евро) в первом квартале следующего года", пишет издание.

Замечания Домбровскиса прозвучали на фоне того, как ЕС пытается договориться об отдельном "репарационном кредите" объемом 185 миллиардов евро накануне решающего саммита европейских лидеров 18 и 19 декабря, где Еврокомиссия надеется убедить Бельгию поддержать эту схему. Но эти усилия потерпели серьезную неудачу в четверг, когда премьер-министр Барт Де Вевер резко раскритиковал план в письме к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

"Репарационный кредит" имеет целью использовать остатки наличных средств, связанных с российскими суверенными активами, хранящимися Euroclear, брюссельской клиринговой палатой, которые были заморожены ЕС после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

С другой стороны, кредит G7 уже предоставляется и использует доход, полученный от этих активов.

Бельгия отказалась поддерживать "репарационный кредит", если ее юридические и финансовые риски не будут разделены, а другие страны ЕС не будут использовать российские активы, находящиеся в их собственной юрисдикции. Euroclear выразил аналогичные предостережения относительно этого плана.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер до сих пор не отказался от своего несогласия со схемой, которая, как ожидается, будет официально предложена Еврокомиссией в ближайшие дни.

Глава Еврокомиссии готова представить юридический текст для репарационного кредита Украине26.11.25, 10:51 • 4346 просмотров

Домбровскис заявил, что привлечение бельгийцев не является "предпосылкой" для публикации подробного юридического предложения о том, как она будет работать на практике, но бельгийское согласие было бы "идеальным".

Хотя в переговорах между чиновниками ЕС и Бельгии наблюдался "технический прогресс", он признал, что политическое движение было незначительным. "На этом этапе… также очевидно, что Бельгия до сих пор не сделала шагов в принятии этой концепции", - сказал он.

Предложение "очевидно" учтет обеспокоенность Бельгии, сказал Домбровскис. "Бельгия и другие государства-члены ожидают ясности", - указал он.

"Переходное" решение

Опытный еврокомиссар также предупредил, что отдельное "переходное" решение ЕС для временного пополнения бюджетного дефицита Украины "может быть необходимым", если переговоры с Бельгией не будут "быстро продвигаться" до конца года.

Такие схемы, изложенные в "документе с вариантами", распространенном на прошлой неделе среди столиц ЕС, предусматривают использование общего долга ЕС и двусторонних грантов государств-членов как альтернативных способов временного пополнения бюджетного дефицита Киева.

Еврокомиссия рассматривает еще два варианта в дополнение к заблокированному "репарационному кредиту" для Украины - СМИ05.11.25, 17:03 • 3860 просмотров

В документе оценивается, что Украине понадобится 72 миллиарда евро военной и социальной поддержки в 2026 году и дополнительные 64 миллиарда евро в 2027 году.

Фон дер Ляйен ранее на этой неделе предположила, что эти альтернативы не сработают, если они будут полностью финансироваться за счет денег налогоплательщиков ЕС.

Домбровскис, бывший премьер-министр Латвии, подчеркнул, что ЕС должен "двигаться вперед, потому что потребности Украины в финансировании не только значительны, но и срочны".

"Мы не можем бесконечно обсуждать наши варианты, - сказал он. - Нам нужно принять конкретные решения".

Европарламент принял резолюцию о мире в Украине: требует от ЕС проявить лидерство27.11.25, 16:59 • 2704 просмотра

Юлия Шрамко

