Европарламент принял резолюцию о мире в Украине: требует от ЕС проявить лидерство

$42.300.10
48.950.00
ukenru
Эксклюзив
15:25 • 1080 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27 • 10317 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 9180 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 12904 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 11169 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 10913 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 15220 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 11120 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 11107 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20 • 13699 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
79%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 20495 просмотра
Босния и Герцеговина не разрешила самолету главы МИД Венгрии приземлиться: стала известна причина27 ноября, 06:53 • 9696 просмотра
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития и умер27 ноября, 07:34 • 10940 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto27 ноября, 09:33 • 20197 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 16809 просмотра
публикации
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 652 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
15:25 • 1072 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
14:27 • 10307 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
14:12 • 12896 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 8540 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Кирилл Буданов
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Европа
Львов
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 20611 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 45075 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 78833 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 94682 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 94300 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Boeing Starliner
Financial Times
Северный поток

Европарламент принял резолюцию о мире в Украине: требует от ЕС проявить лидерство

Киев • УНН

 • 684 просмотра

Европарламент принял резолюцию, призывая ЕС взять на себя больше ответственности за европейскую безопасность и поддерживать мир в Украине. Депутаты считают, что устойчивому миру должно предшествовать эффективное прекращение огня и надежные гарантии безопасности от ЕС и США.

Европарламент принял резолюцию о мире в Украине: требует от ЕС проявить лидерство

Европарламент в четверг принял резолюцию с призывом к ЕС взять на себя больше ответственности за европейскую безопасность и поддерживать мир в Украине наиболее проактивным образом, заявив, что любому устойчивому миру должно предшествовать эффективное прекращение огня и он должен быть подкреплен надежными гарантиями безопасности ЕС и США, сообщили в евроинституте, пишет УНН.

Детали

После недавних инициатив администрации США по прекращению войны в Украине, на пленарном заседании была принята резолюция 401 голосом "за", 70 голосами "против", при 90 воздержавшихся, в которой "призываются ЕС и его государства-члены продемонстрировать лидерство в этот решающий геополитический момент и продолжать сотрудничество с Вашингтоном и другими единомышленниками, чтобы обеспечить, чтобы переговоры по справедливому и прочному миру соответствовали принципам международного права".

Депутаты Европарламента считают, что любому устойчивому миру должно предшествовать эффективное прекращение огня и он должен быть подкреплен надежными гарантиями безопасности ЕС и США для Киева – равноценными гарантиям статьи 5 НАТО и статьи 42.7 ЕС – для предотвращения, сдерживания и немедленного противодействия любой возобновленной агрессии

- сообщили в Европарламенте.

Депутаты Европарламента также заявили, что "любая временно оккупированная украинская территория не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами российской территорией".

"Подчеркивая необходимость участия Европы в любых мирных переговорах, поскольку результат войны в Украине будет иметь глубокое влияние на весь европейский порядок безопасности, они повторяют, что "ничего относительно Украины не должно решаться без Украины, и ничего относительно Европы без Европы"", - отметили в Европарламенте.

Двойственность позиции Вашингтона по Украине

В тексте отмечаются усилия администрации США, направленные на прекращение войны россии против Украины. Однако, в нем высказывается мнение, что "двойственность политики Вашингтона по Киеву вредит цели достижения прочного мира". Депутаты Европарламента также подчеркивают, что "любое мирное соглашение не должно ограничивать возможности Украины защищать свой суверенитет, независимость и территориальную целостность". Они повторяют, что "Украина имеет свободу выбирать свои союзы в сфере безопасности и политики без права вето со стороны россии".

Европарламент настаивает на "репарационном кредите"

В резолюции также подчеркивается, что "любое мирное соглашение должно предусматривать полную компенсацию россией материального и нематериального ущерба, который она нанесла Украине". Депутаты Европарламента "призывают ЕС и его государства-члены без дальнейших промедлений одобрить и ввести юридически и финансово обоснованный "репарационный кредит" для Украины, подкрепленный замороженными российскими активами".

Они уточняют, что "судьба и условия инвестирования указанных активов не являются предметом переговоров без ЕС". Европарламент также настаивает на том, чтобы "никакие санкции ЕС не были отменены до заключения мирного соглашения на основе переговоров". Если россия откажется присоединиться к серьезным мирным переговорам, депутаты Европарламента призывают ЕС ввести дополнительные существенные санкции.

Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico27.11.25, 03:49 • 37118 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Европейский парламент
НАТО
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина