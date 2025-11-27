Европарламент принял резолюцию о мире в Украине: требует от ЕС проявить лидерство

Европарламент в четверг принял резолюцию с призывом к ЕС взять на себя больше ответственности за европейскую безопасность и поддерживать мир в Украине наиболее проактивным образом, заявив, что любому устойчивому миру должно предшествовать эффективное прекращение огня и он должен быть подкреплен надежными гарантиями безопасности ЕС и США, сообщили в евроинституте, пишет УНН.

Детали

После недавних инициатив администрации США по прекращению войны в Украине, на пленарном заседании была принята резолюция 401 голосом "за", 70 голосами "против", при 90 воздержавшихся, в которой "призываются ЕС и его государства-члены продемонстрировать лидерство в этот решающий геополитический момент и продолжать сотрудничество с Вашингтоном и другими единомышленниками, чтобы обеспечить, чтобы переговоры по справедливому и прочному миру соответствовали принципам международного права".

Депутаты Европарламента считают, что любому устойчивому миру должно предшествовать эффективное прекращение огня и он должен быть подкреплен надежными гарантиями безопасности ЕС и США для Киева – равноценными гарантиям статьи 5 НАТО и статьи 42.7 ЕС – для предотвращения, сдерживания и немедленного противодействия любой возобновленной агрессии - сообщили в Европарламенте.

Депутаты Европарламента также заявили, что "любая временно оккупированная украинская территория не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами российской территорией".

"Подчеркивая необходимость участия Европы в любых мирных переговорах, поскольку результат войны в Украине будет иметь глубокое влияние на весь европейский порядок безопасности, они повторяют, что "ничего относительно Украины не должно решаться без Украины, и ничего относительно Европы без Европы"", - отметили в Европарламенте.

Двойственность позиции Вашингтона по Украине

В тексте отмечаются усилия администрации США, направленные на прекращение войны россии против Украины. Однако, в нем высказывается мнение, что "двойственность политики Вашингтона по Киеву вредит цели достижения прочного мира". Депутаты Европарламента также подчеркивают, что "любое мирное соглашение не должно ограничивать возможности Украины защищать свой суверенитет, независимость и территориальную целостность". Они повторяют, что "Украина имеет свободу выбирать свои союзы в сфере безопасности и политики без права вето со стороны россии".

Европарламент настаивает на "репарационном кредите"

В резолюции также подчеркивается, что "любое мирное соглашение должно предусматривать полную компенсацию россией материального и нематериального ущерба, который она нанесла Украине". Депутаты Европарламента "призывают ЕС и его государства-члены без дальнейших промедлений одобрить и ввести юридически и финансово обоснованный "репарационный кредит" для Украины, подкрепленный замороженными российскими активами".

Они уточняют, что "судьба и условия инвестирования указанных активов не являются предметом переговоров без ЕС". Европарламент также настаивает на том, чтобы "никакие санкции ЕС не были отменены до заключения мирного соглашения на основе переговоров". Если россия откажется присоединиться к серьезным мирным переговорам, депутаты Европарламента призывают ЕС ввести дополнительные существенные санкции.

