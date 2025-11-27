Європарламент ухвалив резолюцію щодо миру в Україні: вимагає від ЄС проявити лідерство

$42.300.10
Ексклюзив
14:27
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра Зими
12:53
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
11:46
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
27 листопада, 07:45
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
27 листопада, 06:49
Боснія і Герцеговина не дозволила літаку глави МЗС Угорщини приземлитися: стала відома причина
27 листопада, 06:53
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер
27 листопада, 07:34
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусиль
09:33
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготувати
11:52
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12
Українські компанії зі зв'язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідження
13:38
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
12:37
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготувати
11:52
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
27 листопада, 06:49
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
24 листопада, 08:11
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
24 листопада, 07:49
Європарламент ухвалив резолюцію щодо миру в Україні: вимагає від ЄС проявити лідерство

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Європарламент ухвалив резолюцію, закликаючи ЄС взяти на себе більше відповідальності за європейську безпеку та підтримувати мир в Україні. Депутати вважають, що сталому миру має передувати ефективне припинення вогню та надійні гарантії безпеки від ЄС та США.

Європарламент ухвалив резолюцію щодо миру в Україні: вимагає від ЄС проявити лідерство

Європарламент у четвер ухвалив резолюцію із закликом до ЄС взяти на себе більше відповідальності за європейську безпеку та підтримувати мир в Україні найбільш проактивним чином, заявивши, що будь-якому сталому миру має передувати ефективне припинення вогню та він має бути підкріплений надійними гарантіями безпеки ЄС та США, повідомили у євроінституції, пише УНН.

Деталі

Після нещодавніх ініціатив адміністрації США щодо припинення війни в Україні, на пленарному засіданні було ухвалено резолюцію 401 голосом "за", 70 голосами "проти", при 90 тих, хто утримався, у якій "закликаються ЄС та його держави-члени продемонструвати лідерство в цей вирішальний геополітичний момент та продовжувати співпрацю з Вашингтоном та іншими однодумцями, щоб забезпечити, щоб переговори щодо справедливого та тривалого миру відповідали принципам міжнародного права".

Депутати Європарламенту вважають, що будь-якому сталому миру має передувати ефективне припинення вогню та він має бути підкріплений надійними гарантіями безпеки ЄС та США для Києва - рівноцінними гарантіям статті 5 НАТО та статті 42.7 ЄС - для запобігання, стримування та негайної протидії будь-якій відновленій агресії

- повідомили у Європарламенті.

Депутати Європарламенту також заявили, що "будь-яка тимчасово окупована українська територія не буде юридично визнана ЄС та його державами-членами російською територією".

"Наголошуючи на необхідності участі Європи в будь-яких мирних переговорах, оскільки результат війни в Україні матиме глибокий вплив на весь європейський безпековий порядок, вони повторюють, що "нічого щодо України не повинно вирішуватися без України, і нічого щодо Європи без Європи"", - зазначили у Європарламенті.

Двоїстість позиції Вашингтона щодо України

У тексті зауважуються зусилля адміністрації США, спрямовані на припинення війни росії проти України. Однак, у ньому висловлюється думка, що "двоїстість політики Вашингтона щодо Києва шкодить меті досягнення тривалого миру". Депутати Європарламенту також наголошують, що "будь-яка мирна угода не повинна обмежувати можливості України захищати свій суверенітет, незалежність та територіальну цілісність". Вони повторюють, що "Україна має свободу обирати свої союзи у сфері безпеки та політики без права вето з боку росії".

Європарламент наполягає на "репараційному кредиті"

У резолюції також підкреслюється, що "будь-яка мирна угода повинна передбачати повну компенсацію росією матеріальної та нематеріальної шкоди, яку вона завдала Україні". Депутати Європарламенту "закликають ЄС та його держави-члени без подальших зволікань схвалити та запровадити юридично та фінансово обґрунтований "репараційний кредит" для України, підкріплений замороженими російськими активами".

Вони уточнюють, що "доля та умови інвестування зазначених активів не є предметом переговорів без ЄС". Європарламент також наполягає на тому, щоб "жодні санкції ЄС не були скасовані до укладення мирної угоди на основі переговорів". Якщо росія відмовиться приєднатися до серйозних мирних переговорів, депутати Європарламенту закликають ЄС запровадити додаткові суттєві санкції.

Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
27.11.25, 03:49

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Європейський парламент
НАТО
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна