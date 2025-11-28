Премьер Бельгии теперь говорит, что план ЕС по российским активам для Украины может сорвать мирное соглашение

$42.190.11
48.870.08
ukenru
07:16 • 906 просмотра
Пожар в Гонконге унес жизни 94 человек, идут последние поиски выживших в 7 башняхVideo
06:58 • 2134 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
06:35 • 3114 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29 • 3812 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 3348 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30 • 25493 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 24366 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 37220 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 42147 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 22940 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
78%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты используют базы отдыха в Севастополе для маскировки своих подразделений - "АТЕШ"Photo27 ноября, 21:41 • 9802 просмотра
Ермак: Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий, пока будет Президентом Украины27 ноября, 22:24 • 12518 просмотра
Нидерланды готовят новый план по возвращению украинских беженцев: что изменится27 ноября, 22:59 • 11884 просмотра
После войны Украина будет иметь до 6 миллионов ветеранов и членов их семей - СвириденкоPhoto28 ноября, 00:57 • 10433 просмотра
Минобороны: Россия использует "Шахеды" для охоты на украинские самолеты и вертолеты28 ноября, 01:30 • 10193 просмотра
публикации
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 26551 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 37201 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 42125 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 34175 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto27 ноября, 13:38 • 27389 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Вашингтон
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении02:36 • 3608 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 30918 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 51818 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 85060 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 100419 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
9К720 Искандер
Социальная сеть
FIM-92 Stinger

Премьер Бельгии теперь говорит, что план ЕС по российским активам для Украины может сорвать мирное соглашение

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что план ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования Украины может повредить мирному соглашению. Бельгия не видела правовой формулировки от Еврокомиссии, которая на этой неделе представит предложение по использованию активов.

Премьер Бельгии теперь говорит, что план ЕС по российским активам для Украины может сорвать мирное соглашение

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что план Европейского Союза использовать замороженные государственные активы России для финансирования Украины может поставить под угрозу шансы на потенциальное мирное соглашение, которое положило бы конец войне, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Поспешное продвижение предложенной схемы "репарационного кредита" привело бы, как побочный ущерб, к тому, что мы, как ЕС, фактически предотвращаем достижение окончательного мирного соглашения

- сказал Де Вевер в письме к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, с которым ознакомилось Reuters.

В письме Де Вевер также отметил, что Бельгия не видела "никакой предложенной правовой формулировки Еврокомиссией".

Дополнение

Лидеры ЕС пытались на саммите в прошлом месяце договориться о плане использования 140 миллиардов евро (162 миллиарда долларов) замороженных российских суверенных активов в Европе в качестве кредита для Украины, но не смогли заручиться поддержкой Бельгии, где хранится значительная часть средств.

Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд28.11.25, 08:58 • 2096 просмотров

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, надеется учесть обеспокоенность Бельгии в проекте юридического предложения, которое она представит на этой неделе, относительно использования замороженных суверенных активов для поддержки Украины в 2026 и 2027 годах, сообщили чиновники ЕС.

Глава Еврокомиссии готова представить юридический текст для репарационного кредита Украине26.11.25, 10:51 • 4348 просмотров


Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Барт Де Вевер
Европейская комиссия
Reuters
Европейский Союз
Бельгия
Урсула фон дер Ляйен
Украина