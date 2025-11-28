Премьер Бельгии теперь говорит, что план ЕС по российским активам для Украины может сорвать мирное соглашение
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что план ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования Украины может повредить мирному соглашению. Бельгия не видела правовой формулировки от Еврокомиссии, которая на этой неделе представит предложение по использованию активов.
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что план Европейского Союза использовать замороженные государственные активы России для финансирования Украины может поставить под угрозу шансы на потенциальное мирное соглашение, которое положило бы конец войне, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Поспешное продвижение предложенной схемы "репарационного кредита" привело бы, как побочный ущерб, к тому, что мы, как ЕС, фактически предотвращаем достижение окончательного мирного соглашения
В письме Де Вевер также отметил, что Бельгия не видела "никакой предложенной правовой формулировки Еврокомиссией".
Лидеры ЕС пытались на саммите в прошлом месяце договориться о плане использования 140 миллиардов евро (162 миллиарда долларов) замороженных российских суверенных активов в Европе в качестве кредита для Украины, но не смогли заручиться поддержкой Бельгии, где хранится значительная часть средств.
Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, надеется учесть обеспокоенность Бельгии в проекте юридического предложения, которое она представит на этой неделе, относительно использования замороженных суверенных активов для поддержки Украины в 2026 и 2027 годах, сообщили чиновники ЕС.
