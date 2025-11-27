$42.300.10
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра Зимы
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США

Киев • УНН

 • 3788 просмотра

Дональд Трамп установил для Украины крайний срок для согласования 28-пунктового плана Белого дома по прекращению войны, который впоследствии перенес. Эксперт Станислав Желиховский считает, что план нуждается в доработке, поскольку Украину, как сторону конфликта, необходимо услышать.

Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США

Президент США Дональд Трамп установил для Украины крайний срок, чтобы согласиться на 28-пунктный план Белого дома по прекращению войны России в Украине. Украина должна была это сделать 27 ноября в День благодарения, который отмечают в США. Впоследствии Трамп перенес этот срок. В комментарии УНН кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский рассказал, что мирный план США точно нуждается в доработке, потому что Украину, как сторону конфликта, нужно услышать однозначно, добавив, что сопротивление российского диктатора Владимира Путина относительно мирного плана будет иметь последствия для Кремля.

Детали

Как отметил Желиховский, когда был представлен план, то "было очень много таких панических заявлений, можем сказать возмутительных заявлений относительно его содержания".

В принципе они (пункты - ред.) логичны, учитывая то, что там есть пункты, которые не устраивают украинское государство, но все же сейчас мы видим, что ситуация изменилась и даже уже, когда мы говорим о заявлениях европейских политиков, то они говорили о том, что мы не разрабатываем новый план, мы вносим изменения в то, что есть. То есть они более осторожно подошли, они не стали резко критиковать план Трампа, чтобы его не раздражать. И это понятно, а только внести свои предложения, которые сейчас рассматриваются сторонами, в частности, что касается численности украинского войска, что касается гарантий безопасности, что касается территорий, и так же вопрос НАТО. Такие более спорные положения того проекта, которые были предложены Трампом с самого начала

- говорит Желиховский.

Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты21.11.25, 10:00 • 49579 просмотров

По его словам, сейчас ситуация меняется, и уже в Женеве были сделаны определенные наработки, после работа перешла в Абу-Даби, где уже состоялась работа с российской стороной.

Каким будет финализированный вариант - мы еще не знаем. Очевидно, сейчас все зависит от того, как будут разворачиваться события, во-первых, вокруг дальнейших переговоров, ведь, как отметил сам Трамп… Стив Уиткофф должен отправиться в Москву, где провести встречу с диктатором Путиным. Соответственно, и они будут обсуждать положения этого мирного плана, который в целом составлен при участии россиян. Но, я думаю, что тогда он повезет и тот вариант, который будет наработан уже украинцами, американцами, европейцами во время этих встреч

- добавляет эксперт.

Надеемся, что достойный мир станет нашим общим достижением: Зеленский пожелал Трампу счастливого Дня благодарения27.11.25, 14:51 • 1364 просмотра

Он подчеркивает, что стоит также смотреть, какие будут последствия того скандала, связанного со стенограммами разговоров российских должностных лиц со Стивом Уиткоффом.

Поэтому тоже непонятно, повлияет ли это как-то на ситуацию в США, или нет. Скандал еще свежий и мы не знаем о его последствиях. Возможно, большую часть работы будут выполнять другие американские должностные лица. В частности, например, новоназначенный спецпосланник министр Сухопутных войск США Дрисколл. Я так понимаю, он больше будет заниматься украинским треком, то есть он фактически должен заменить генерала Кита Келлога на этом направлении, и поэтому вскоре мы ожидаем его визита в Украину, и встречу с украинскими высокопоставленными лицами. Я думаю, что и с Президентом Зеленским

- отмечает Желиховский.

Политолог подчеркивает, что мирный план точно нуждается в доработке, потому что Украину, как сторону конфликта, нужно услышать однозначно.

Тем более, что Украина является жертвой агрессии, и она не хочет, чтобы Россия смогла по максимуму вытеснить для себя из возможного переговорного процесса и того документа, который может быть подписан Украиной и Россией. Поэтому сейчас происходят консультации, и координации на разных уровнях, и поэтому не исключается, что в ближайшей перспективе мы узнаем все же, будет ли возможность вообще говорить о мирном урегулировании, или нет, потому что есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы Украина попадала под прицел американской стороны, под давление США, а Путин будет маневрировать и в конце концов ничего из этого не выйдет

- говорит эксперт.

Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters26.11.25, 08:31 • 19380 просмотров

По его словам, замыслом Кремля и Путина может быть то, чтобы посеять хаос среди западных государств, в частности поставить Украину в немилость Администрации Трампа, чтобы наша страна не смогла получать военную поддержку и разведданные.

Такой вот замысел Путина, на мой взгляд. Удастся ли его воплотить в жизнь, или нет, мы не знаем, потому что и он рискует, потому что, если будет абсолютно понятно, что Россия идет на какие-то компромиссные варианты… опять же, переговоры - это компромиссы, особенно что касается мирного урегулирования. Если Россия не согласится ни на один, или на несколько каких-то важных компромиссов, тогда и Путин рискует попасть под давление США, в частности, санкционное и политическое. Политическое давление, санкционное давление, экономические ограничения будут вводиться. И таким образом увидел мирного урегулирования в ближайшей перспективе

- отметил политолог.

США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters21.11.25, 15:06 • 19081 просмотр

Отвечая на вопрос, почему разговоры о мирном плане и переговоры активизировались именно сейчас, он отметил, что это связано с несколькими моментами: "Вопрос решения российско-украинской войны важен для самого Трампа, если мы говорим о его политических мотивах, ведь он неоднократно заявлял еще до инаугурации, до победы на выборах, что он закончит все конфликты, в частности и российско-украинскую войну. Сейчас он хотел бы показать, что все-таки он может вопрос дожать. Для него это важно в контексте, я думаю, первой годовщины его второй президентской каденции. Хочу напомнить, что 20 января следующего года будет ровно год, как Трамп был инаугурирован. Соответственно хочет показать, что он за этот год смог значительного прорыва, чего, например, не смог достичь его предшественник Джо Байден".

В кремле заявили, что не обсуждали мирный план Трампа с американцами26.11.25, 11:55 • 2842 просмотра

Также политолог указывает, что Трамп сам хотел бы переключить внимание на более общие для себя события, в том числе и Китай, ведь Трампу важно определиться, сможет ли он все же начать новую главу в отношениях между Вашингтоном и Пекином, или нет.

Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк26.11.25, 17:41 • 35042 просмотра

Павел Башинский

