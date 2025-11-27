Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США

Президент США Дональд Трамп встановив для України крайній термін, щоб погодитися на 28-пунктовий план Білого дому щодо припинення війни росії в Україні. Україна це мала зробити 27 листопада на День подяки, який відзначають у США. Згодом Трамп переніс цей термін. В коментарі УНН кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський розповів, що мирний план США точно потребує доопрацювання, тому що Україну, як в сторону конфлікту, потрібно почути однозначно, додавши, що опір російського диктатора володимира путіна щодо мирного плану матиме наслідки для кремля.

Деталі

Як зазначив Желіховський, коли було представлено план, то "було дуже багато таких панічних заяв, можемо сказати обурлих заяв щодо його змісту".

В принципі вони (пункти - ред.) є логічними з огляду на те, що там є пункти, які не влаштовують українську державу, але все ж таки зараз ми бачимо, що ситуація змінилася і навіть уже, коли ми говоримо про заяви європейських політиків, то вони говорили про те, що ми не напрацьовуємо новий план, ми вносимо зміни до того, що є. Тобто вони більш обережно підійшли, вони не почали різко критикувати план Трампа, щоб його не роздратувати. І це зрозуміло, а тільки внести свої пропозиції, які зараз розглядаються сторонами, зокрема, що стосується чисельності українського війська, що стосується гарантій безпеки, що стосується територій, і так само питання НАТО. Такі більш спірні положення того проекту, які були запропоновані Трампом з самого початку - каже Желіховський.

За його словами, зараз ситуація змінюється, і вже в Женеві були зроблені певні напрацювання, після робота перейшла в Абу-Дабі, де уже відбулася робота з російською стороною.

Яким буде фіналізований варіант - ми ще не знаємо. Вочевидь, зараз все залежить від того, як розгортатимуться події, по-перше, навколо подальших переговорів, адже, як зазначив сам Трамп… Стів Віткофф має вирушити до москви, де провести зустріч з диктатором путіним. Відповідно, і вони обговорюватимуть положення цього мирного плану, який загалом складений за участі росіян. Але, я думаю, що тоді він повезе і той варіант, який буде напрацьований уже українцями, американцями, європейцями під час цих зустрічей - додає експерт.

Він наголошує, що варто також дивитися, які матимуть наслідки той скандал, пов'язаний із стенограмами розмов російських посадовців із Стівом Віткоффом.

Тож теж незрозуміло, чи якось це вплине на ситуацію в США, чи ні. Скандал ще свіжий і ми не знаємо про його наслідки. Можливо, більшу частину роботи будуть виконувати інші американські посадовці. Зокрема, наприклад, новопризначений спецпосланець міністр Сухопутних військ США Дрісколл. Я так розумію, він більше займатиметься українським треком, тобто він фактично має замінити генерала Кіта Келлога на цьому напрямку, і тому незабаром ми очікуємо на його візит до України, і зустріч з українськими високопосадовцями. Я думаю, що і з Президентом Зеленським - зазначає Желіховський.

Політолог наголошує, що мирний план точно потребує доопрацювання, тому що Україну, як в сторону конфлікту, потрібно почути однозначно.

Тим паче, що Україна є жертвою агресії, і вона не хоче, щоб росія змогла по максимуму витіснити для себе з можливого переговорного процесу і того документу, який може бути підписаний Україною та росією. Тому зараз відбуваються консультації, і координації на різних рівнях, і тому не виключається, що в найближчій перспективі ми дізнаємося все ж таки, чи буде можливість взагалі говорити про мирне врегулювання, чи ні, тому що є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб Україна потрапляла під приціл американської сторони, під тиск США, а путін буде маневрувати і в кінці-кінців нічого з того не вийде - каже експерт.

За його словами, задумом кремля та путіна може бути те, щоб посіяти хаос серед західних держав, зокрема поставити Україну в немилість Адміністрації Трампа, щоб наша країна не змогла отримувати військову підтримку та розвіддані.

Такий от задум путіна, на мій погляд. Чи вдасться його втілити в життя, чи ні, ми не знаємо, тому що і він ризикує, тому що, якщо буде абсолютно зрозуміло, що росія йде на якісь компромісні варіанти… знову ж таки, переговори - це компроміси, особливо що стосується мирного врегулювання. Якщо росія не погодиться на жодний, чи на кілька якихось важливих компромісів, тоді і путін ризикує потрапити під тиск США, зокрема, санкційний і політичний. Політичний тиск, санкційний тиск, економічні обмеження будуть запроваджуватися. І таким чином побачив мирного врегулювання в найближчій перспективі - зазначив політолог.

Відповідаючи на питання, чому розмови про мирний план, та переговори активізувалися саме зараз, він зазначив, що це пов’язано з кількома моментами: "Питання вирішення російсько-української війни важливе для самого Трампа, якщо ми говоримо про його політичні мотиви, адже він неодноразово заявляв ще до інавгурації, до перемоги на виборах, що він закінчить всі конфлікти, зокрема і російсько-українську війну. Зараз він хотів би показати, що все-таки він може питання дотиснути. Для нього це важливо в контексті, я думаю, першої річниці його другої президентської каденції. Хочу нагадати, що 20 січня наступного року буде рівно рік, як Трампа було інавгуровано. Відповідно хоче показати, що він за цей рік зміг значного прориву, чого, наприклад, не зміг досягнути його попередник Джо Байден".

Також політолог вказує, що Трамп сам хотів би переключити увагу на більш загальні для себе події, у тому числі і Китай, адже Трампу важливо визначитися, чи зможе він все ж таки розпочати нову главу у відносинах між Вашингтоном та Пекіном, чи ні.

