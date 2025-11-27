$42.300.10
48.950.00
ukenru
Ексклюзив
14:27 • 5144 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 4996 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 8844 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 7870 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53 • 8940 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 13229 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46 • 10643 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 10943 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20 • 13579 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
27 листопада, 07:45 • 25493 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.2м/с
86%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 18000 перегляди
Боснія і Герцеговина не дозволила літаку глави МЗС Угорщини приземлитися: стала відома причина27 листопада, 06:53 • 6064 перегляди
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер27 листопада, 07:34 • 8210 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 18250 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 13517 перегляди
Публікації
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27 • 5134 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12 • 8822 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38 • 5320 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo12:37 • 13219 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 13944 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Кирило Буданов
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Європа
Львів
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 18304 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 44429 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 78238 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 94147 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 93802 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Північний потік
Дипломатка

Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США

Київ • УНН

 • 8970 перегляди

Дональд Трамп встановив для України крайній термін для погодження 28-пунктового плану Білого дому щодо припинення війни, який згодом переніс. Експерт Станіслав Желіховський вважає, що план потребує доопрацювання, оскільки Україну, як сторону конфлікту, необхідно почути.

Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США

Президент США Дональд Трамп встановив для України крайній термін, щоб погодитися на 28-пунктовий план Білого дому щодо припинення війни росії в Україні. Україна це мала зробити 27 листопада на День подяки, який відзначають у США. Згодом Трамп переніс цей термін. В коментарі УНН кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський розповів, що мирний план США точно потребує доопрацювання, тому що Україну, як в сторону конфлікту, потрібно почути однозначно, додавши, що опір російського диктатора володимира путіна щодо мирного плану матиме наслідки для кремля. 

Деталі

Як зазначив Желіховський, коли було представлено план, то "було дуже багато таких панічних заяв, можемо сказати обурлих заяв щодо його змісту". 

В принципі вони (пункти - ред.) є логічними з огляду на те, що там є пункти, які не влаштовують українську державу, але все ж таки зараз ми бачимо, що ситуація змінилася і навіть уже, коли ми говоримо про заяви європейських політиків, то вони говорили про те, що ми не напрацьовуємо новий план, ми вносимо зміни до того, що є. Тобто вони більш обережно підійшли, вони не почали різко критикувати план Трампа, щоб його не роздратувати. І це зрозуміло, а тільки внести свої пропозиції, які зараз розглядаються сторонами, зокрема, що стосується чисельності українського війська, що стосується гарантій безпеки, що стосується територій, і так само питання НАТО. Такі більш спірні положення того проекту, які були запропоновані Трампом з самого початку

- каже Желіховський.

Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти21.11.25, 10:00 • 49579 переглядiв

За його словами, зараз ситуація змінюється, і вже в Женеві були зроблені певні напрацювання, після робота перейшла в Абу-Дабі, де уже відбулася робота з російською стороною.

Яким буде фіналізований варіант - ми ще не знаємо. Вочевидь, зараз все залежить від того, як розгортатимуться події, по-перше, навколо подальших переговорів, адже, як зазначив сам Трамп… Стів Віткофф має вирушити до москви, де провести зустріч з диктатором путіним. Відповідно, і вони обговорюватимуть положення цього мирного плану, який загалом складений за участі росіян. Але, я думаю, що тоді він повезе і той варіант, який буде напрацьований уже українцями, американцями, європейцями під час цих зустрічей

- додає експерт.

Сподіваємося, що достойний мир стане нашим спільним досягненням: Зеленський побажав Трампу щасливого Дня подяки27.11.25, 14:51 • 1486 переглядiв

Він наголошує, що варто також дивитися, які матимуть наслідки той скандал, пов'язаний із стенограмами розмов російських посадовців із Стівом Віткоффом. 

Тож теж незрозуміло, чи якось це вплине на ситуацію в США, чи ні. Скандал ще свіжий і ми не знаємо про його наслідки. Можливо, більшу частину роботи будуть виконувати інші американські посадовці. Зокрема, наприклад, новопризначений спецпосланець міністр Сухопутних військ США Дрісколл. Я так розумію, він більше займатиметься українським треком, тобто він фактично має замінити генерала Кіта Келлога на цьому напрямку, і тому незабаром ми очікуємо на його візит до України, і зустріч з українськими високопосадовцями. Я думаю, що і з Президентом Зеленським

- зазначає Желіховський.

Політолог наголошує, що мирний план точно потребує доопрацювання, тому що Україну, як в сторону конфлікту, потрібно почути однозначно.

Тим паче, що Україна є жертвою агресії, і вона не хоче, щоб росія змогла по максимуму витіснити для себе з можливого переговорного процесу і того документу, який може бути підписаний Україною та росією. Тому зараз відбуваються консультації, і координації на різних рівнях, і тому не виключається, що в найближчій перспективі ми дізнаємося все ж таки, чи буде можливість взагалі говорити про мирне врегулювання, чи ні, тому що є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб Україна потрапляла під приціл американської сторони, під тиск США, а путін буде маневрувати і в кінці-кінців нічого з того не вийде

- каже експерт.

Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters26.11.25, 08:31 • 19404 перегляди

За його словами, задумом кремля та путіна може бути те, щоб посіяти хаос серед західних держав, зокрема поставити Україну в немилість Адміністрації Трампа, щоб наша країна не змогла отримувати військову підтримку та розвіддані. 

Такий от задум путіна, на мій погляд. Чи вдасться його втілити в життя, чи ні, ми не знаємо, тому що і він ризикує, тому що, якщо буде абсолютно зрозуміло, що росія йде на якісь компромісні варіанти… знову ж таки, переговори - це компроміси, особливо що стосується мирного врегулювання. Якщо росія не погодиться на жодний, чи на кілька якихось важливих компромісів, тоді і путін ризикує потрапити під тиск США, зокрема, санкційний і політичний. Політичний тиск, санкційний тиск, економічні обмеження будуть запроваджуватися. І таким чином побачив мирного врегулювання в найближчій перспективі

- зазначив політолог.

США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters21.11.25, 15:06 • 19081 перегляд

Відповідаючи на питання, чому розмови про мирний план, та переговори активізувалися саме зараз, він зазначив, що це пов’язано з кількома моментами: "Питання вирішення російсько-української війни важливе для самого Трампа, якщо ми говоримо про його політичні мотиви, адже він неодноразово заявляв ще до інавгурації, до перемоги на виборах, що він закінчить всі конфлікти, зокрема і російсько-українську війну.  Зараз він хотів би показати, що все-таки він може питання дотиснути. Для нього це важливо в контексті, я думаю, першої річниці його другої президентської каденції. Хочу нагадати, що 20 січня наступного року буде рівно рік, як Трампа було інавгуровано. Відповідно хоче показати, що він за цей рік зміг значного прориву, чого, наприклад, не зміг досягнути його попередник Джо Байден". 

У кремлі заявили, що не обговорювали мирний план Трампа з американцями26.11.25, 11:55 • 2844 перегляди

Також політолог вказує, що Трамп сам хотів би переключити увагу на більш загальні для себе події, у тому числі і Китай, адже Трампу важливо визначитися, чи зможе він все ж таки розпочати нову главу у відносинах між Вашингтоном та Пекіном, чи ні.

Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк26.11.25, 17:41 • 35100 переглядiв

Павло Башинський

ПолітикаНовини СвітуПублікації
російська пропаганда
Санкції
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Стів Віткофф
Женева
Вашингтон
Пекін
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна