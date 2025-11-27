Сподіваємося, що достойний мир стане нашим спільним досягненням: Зеленський побажав Трампу щасливого Дня подяки

Президент України Володимир Зеленський побажав щасливого й благословенного Дня подяки Президенту США Дональду Трампу, першій леді Меланії Трамп і всьому американському народу, а також висловив сподівання, що достойний мир в Україні і гарантована безпека "стануть спільним досягненням", передає УНН.

Бажаємо щасливого й благословенного Дня подяки Президенту США Дональду Трампу, першій леді Меланії Трамп і всьому американському народу. Щиро вдячні за всю підтримку, яка врятувала так багато життів в Україні та щодня допомагає нам захищати нашу незалежність - наголосив Президент.

Зеленський висловив радість, що відносини України та США конструктивні. Він додав, що у Києві очікують на подальший позитивний розвиток дипломатії, щоб нарешті назавжди закінчити російську війну проти нашого народу.

Щиро сподіваємося, що достойний мир і гарантована безпека стануть нашим спільним досягненням - резюмував Глава держави.

Контекст

Раніше голова ОП Андрій Єрмак заявив ,що Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "якнайшвидше" для завершення роботи над угодою про припинення війни. Проте президент США Дональд Трамп заявив, що первинний 28-пунктний мирний план, розроблений США, був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності. Він додав, що сподівається на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, "але тільки тоді, коли угода про закінчення цієї війни буде остаточною або перебуватиме на завершальній стадії".

Довідка

У США щороку в останній четвер листопада відзначають День подяки (Thanksgiving) Це велике державне свято, присвячене врожаю та іншим благословенням минулого року. Цьогоріч День подяки припав на 27 листопада. Традиційно для американців розпочинаються вихідні, які рекомендується проводити з родиною.

