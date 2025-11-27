Надеемся, что достойный мир станет нашим общим достижением: Зеленский пожелал Трампу счастливого Дня благодарения

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал счастливого и благословенного Дня благодарения Президенту США Дональду Трампу, первой леди Мелании Трамп и всему американскому народу, а также выразил надежду, что достойный мир в Украине и гарантированная безопасность "станут общим достижением", передает УНН.

Желаем счастливого и благословенного Дня благодарения Президенту США Дональду Трампу, первой леди Мелании Трамп и всему американскому народу. Искренне благодарны за всю поддержку, которая спасла так много жизней в Украине и ежедневно помогает нам защищать нашу независимость - подчеркнул Президент.

Зеленский выразил радость, что отношения Украины и США конструктивны. Он добавил, что в Киеве ожидают дальнейшего позитивного развития дипломатии, чтобы наконец навсегда закончить российскую войну против нашего народа.

Искренне надеемся, что достойный мир и гарантированная безопасность станут нашим общим достижением - резюмировал Глава государства.

Контекст

Ранее глава ОП Андрей Ермак заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом "как можно скорее" для завершения работы над соглашением о прекращении войны. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный 28-пунктный мирный план, разработанный США, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и сейчас осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия. Он добавил, что надеется на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, "но только тогда, когда соглашение об окончании этой войны будет окончательным или будет находиться на завершающей стадии".

Справка

В США ежегодно в последний четверг ноября отмечают День благодарения (Thanksgiving). Это большой государственный праздник, посвященный урожаю и другим благословениям прошлого года. В этом году День благодарения пришелся на 27 ноября. Традиционно для американцев начинаются выходные, которые рекомендуется проводить с семьей.

