Трамп помиловал двух индеек, одна из которых исчезла во время церемонии

Президент США Дональд Трамп помиловал двух индеек из Северной Каролины, "Гоббла" и "Уоддла", хотя "Уоддл" пропал без вести во время церемонии, передает УНН со ссылкой на AP.

"Гоббл, я просто хочу сказать вам вот что - очень важное - вы действительно безоговорочно помилованы", - сказал Трамп, вызвав аплодисменты публики в Розовом саду после своего выступления.

Затем он протянул руку, чтобы погладить птицу.

Добавим

Помимо того, что Трамп проявил доброту к индейкам - его оппонентам досталась новая порция критики.

Американский лидер не забыл упомянуть своего предшественника Джо Байдена.

Трамп отметил, что Байден использовал автоматическую ручку для прошлогоднего помилования индеек, что, по его словам, сделало его "полностью недействительным".

Далее он пошутил, что "Персик" и "Блоссом", индейки, помилованные Байденом, уже направляются на обработку, но он официально помилует их вместе с нынешними птицами.

Досталось и губернатору Иллинойса Дж. Б. Прицкеру.

Расхваливая развертывание Национальной гвардии в Вашингтоне, округ Колумбия, Трамп посетовал на то, что ему мешают сделать то же самое в Чикаго.

"Губернатор Прицкер, если вы меня слушаете, давайте соберемся", - сказал он, назвав губернатора "толстым тупицей".

"Я отказываюсь говорить о том, что он толстый тупица. Я об этом не говорю", — продолжил Трамп, добавив, что ему тоже хотелось бы сбросить несколько фунтов.

