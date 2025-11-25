Трамп помилував двох індичок, одна з яких зникла під час церемонії

Президент США Дональд Трамп помилував двох індичок із Північної Кароліни, "Гоббл" та "Воддл", хоча "Воддл" зник безвісти під час церемонії, передає УНН із посиланням на AP.

"Гоббл, я просто хочу сказати вам ось що - дуже важливе - ви дійсно беззастережно помиловані", - сказав Трамп, викликавши оплески публіки в Рожевому саду після свого виступу.

Потім він простяг руку, щоб погладити птаха.

Додамо

Поза тим, що Трамп виявив доброту до індичок - його опонентам дісталась нова порція критики.

Американський лідер не забув згадати свого попередника Джо Байдена.

Трамп зауважив, що Байден використав автоматичну ручку для минулорічного помилування індиків, що, за його словами, зробило його "повністю недійсним".

Далі він пожартував, що "Персик" та "Блоссом", індики, помилувані Байденом, вже прямують на обробку, але він офіційно помилує їх разом із цьогорічними птахами.

Дісталося й губернатору Іллінойсу Дж. Б. Пріцкеру.

Розхвалюючи розгортання Національної гвардії у Вашингтоні, округ Колумбія, Трамп поскаржився на те, що йому заважають зробити те саме в Чикаго.

"Губернатор Пріцкер, якщо ви мене слухаєте, давайте зберемося", - сказав він, назвавши губернатора "товстим тупаком".

"Я відмовляюся говорити про те, що він товстий тупак. Я про це не говорю", — продовжив Трамп, додавши, що йому теж хотілося б скинути кілька фунтів.

