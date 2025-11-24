В Белый дом прибыла рождественская елка. Ее встретила Мелания Трамп

Первая леди США Мелания Трамп осмотрела официальную рождественскую елку Белого дома. Об этом сообщила специальный помощник президента США Дональда Трампа Марго Мартин в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Первая леди приветствует и осматривает официальную рождественскую елку Белого дома - написала Мартин.

Также Мартин опубликовала фото 25-футовой елки с фермы деревьев Корсона.

Напомним

