В Белый дом прибыла рождественская елка. Ее встретила Мелания Трамп

$42.270.11
48.700.19
ukenru
16:43 • 5572 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
16:04 • 11803 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
14:30 • 13800 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
14:00 • 16557 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
13:47 • 25265 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:20 • 24841 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 16051 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 13723 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 11683 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
24 ноября, 11:50 • 10002 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.5м/с
77%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 29418 просмотра
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали24 ноября, 08:21 • 22590 просмотра
Запасы исчерпаны: в Мариупольском районе оккупанты закрыли Катериновский карьер24 ноября, 10:31 • 7390 просмотра
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"24 ноября, 10:50 • 22280 просмотра
Стрельба между родителями во львовской школе: ранен один человек, дети не пострадали – Садовый24 ноября, 10:55 • 17327 просмотра
публикации
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto17:21 • 2904 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:47 • 25261 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
13:20 • 24837 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 42533 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 68070 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Руслан Стефанчук
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Германия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 29488 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 33003 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 42908 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 53303 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 54840 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Фильм
Хранитель

В Белый дом прибыла рождественская елка. Ее встретила Мелания Трамп

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Первая леди США Мелания Трамп осмотрела официальную рождественскую елку Белого дома, о чем сообщила помощница президента Марго Мартин. Елка высотой 25 футов прибыла с фермы деревьев Корсона.

В Белый дом прибыла рождественская елка. Ее встретила Мелания Трамп

Первая леди США Мелания Трамп осмотрела официальную рождественскую елку Белого дома. Об этом сообщила специальный помощник президента США Дональда Трампа Марго Мартин в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Первая леди приветствует и осматривает официальную рождественскую елку Белого дома

- написала Мартин.

Также Мартин опубликовала фото 25-футовой елки с фермы деревьев Корсона.

Напомним

В Киеве с 4 декабря стартует официальная продажа новогодних елок. Город откроет 141 легальную локацию для реализации сертифицированных деревьев, а предпринимателей призывают присоединяться к организации праздничных ярмарок.

Павел Башинский

Новости Мира
Социальная сеть
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты