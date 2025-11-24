В Белый дом прибыла рождественская елка. Ее встретила Мелания Трамп
Киев • УНН
Первая леди США Мелания Трамп осмотрела официальную рождественскую елку Белого дома, о чем сообщила помощница президента Марго Мартин. Елка высотой 25 футов прибыла с фермы деревьев Корсона.
Детали
Первая леди приветствует и осматривает официальную рождественскую елку Белого дома
Также Мартин опубликовала фото 25-футовой елки с фермы деревьев Корсона.
Напомним
