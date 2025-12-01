Глава дипломатии ЕС: эта неделя может стать решающей для дипломатии по войне в Украине

$42.270.07
Эксклюзив
07:43 • 6164 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 6212 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
06:00 • 14612 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 32126 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 45263 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 39850 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 41036 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 38212 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 36374 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 42957 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
Эксклюзивы
Никаких дедлайнов ни для одной из сторон: Трамп прокомментировал переговоры по «мирному соглашению»30 ноября, 22:55 • 12754 просмотра
Президент Польши отказался от встречи с Орбаном: появилась реакция МИД УкраиныPhoto30 ноября, 23:58 • 16646 просмотра
Украинские воины сорвали попытку россиян поднять "триколор" над зданием в ВолчанскеVideo1 декабря, 02:12 • 12849 просмотра
Переговоры во Флориде: вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным - WSJ1 декабря, 02:45 • 20088 просмотра
НАТО рассматривает возможность превентивного удара по россии - Financial Times03:12 • 7796 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
07:43 • 6164 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря06:00 • 14612 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 62494 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 101011 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 82982 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 62494 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 50636 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 67012 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 85957 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 117185 просмотра
Глава дипломатии ЕС: эта неделя может стать решающей для дипломатии по войне в Украине

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что эта неделя может быть решающей для дипломатии по прекращению войны в Украине. Это происходит на фоне переговоров представителей США с украинской делегацией и их поездки в Москву.

Глава дипломатии ЕС: эта неделя может стать решающей для дипломатии по войне в Украине

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что эта неделя может быть решающей для дипломатии, где прилагаются усилия по прекращению войны в Украине, на фоне того, как представители США провели переговоры с украинской делегацией и теперь направляются в Москву, пишет УНН.

Это может быть решающая неделя для дипломатии. Вчера мы слышали, что переговоры в Америке были сложными, но продуктивными. Мы еще не знаем результатов, но сегодня я поговорю с министром обороны Украины, а также с министром иностранных дел Украины

- отметила Каллас по прибытии на встречу министров обороны ЕС в Брюсселе.

Дополняется...

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дипломатка
Кайя Каллас
Европейский Союз
Брюссель
Соединённые Штаты
Украина