Глава дипломатии ЕС: эта неделя может стать решающей для дипломатии по войне в Украине
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что эта неделя может быть решающей для дипломатии по прекращению войны в Украине. Это происходит на фоне переговоров представителей США с украинской делегацией и их поездки в Москву.
Это может быть решающая неделя для дипломатии. Вчера мы слышали, что переговоры в Америке были сложными, но продуктивными. Мы еще не знаем результатов, но сегодня я поговорю с министром обороны Украины, а также с министром иностранных дел Украины
