Голова дипломатії ЄС: цей тиждень може стати вирішальним для дипломатії щодо війни в Україні

$42.270.07
48.890.02
ukenru
09:32 • 622 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 1222 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
07:43 • 10722 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 10212 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00 • 17948 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 33821 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 46774 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 40613 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 41707 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 38539 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
98%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Президент Польщі відмовився від зустрічі з Орбаном: з'явилась реакція МЗС УкраїниPhoto30 листопада, 23:58 • 18265 перегляди
Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у ВовчанськуVideo1 грудня, 02:12 • 14472 перегляди
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ1 грудня, 02:45 • 21765 перегляди
НАТО розглядає можливість превентивного удару по росії - Financial Times1 грудня, 03:12 • 10499 перегляди
Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від ГенштабуPhoto06:15 • 7468 перегляди
Публікації
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 718 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
07:43 • 10720 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня06:00 • 17944 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 64823 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 102551 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Державний кордон України
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo08:53 • 2234 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 64823 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 51472 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 67822 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 86727 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Fox News
Шахед-136

Голова дипломатії ЄС: цей тиждень може стати вирішальним для дипломатії щодо війни в Україні

Київ • УНН

 • 1004 перегляди

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що цей тиждень може бути вирішальним для дипломатії щодо припинення війни в Україні. Це відбувається на тлі переговорів представників США з українською делегацією та їхньої поїздки до москви.

Голова дипломатії ЄС: цей тиждень може стати вирішальним для дипломатії щодо війни в Україні

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що цей тиждень може бути вирішальним для дипломатії, де прикладають зусиль щодо припинення війни в Україні, на тлі того, як представники США провели переговори з українською делегацією і тепер прямують до москви, пише УНН.

Деталі

"Зрозуміло, що росія не хоче миру, і тому нам потрібно зробити Україну якомога сильнішою, щоб вона була готова постояти за себе в цей дуже, дуже складний час", - сказала вона.

Це може бути вирішальний тиждень для дипломатії. Вчора ми чули, що переговори в Америці були складними, але продуктивними. Ми ще не знаємо результатів, але сьогодні я поговорю з міністром оборони України, а також з міністром закордонних справ України

- зазначила Каллас по приїзду на зустріч міністрів оборони ЄС у Брюсселі.

На уточнення, чи довіряють американцям, "що вони можуть знайти гарне рішення для України", Каллас вказала: "Українці там самі. Якби вони були разом з європейцями, вони точно були б набагато сильнішими, але я вірю, що українці постоять за себе".

На запитання, що саме можуть зробити європейці, щоб зміцнити позицію України за столом переговорів, голова дипломатії ЄС вказала, що є "дві речі, які ми робимо". "Одна - це тиск на росію щодо подальших санкцій, репараційного кредиту, якого вони дуже бояться, а інша - також надання їм військової, фінансової та гуманітарної підтримки, щоб вони могли триматися довше, ніж росія".

Доповнення

Як повідомляло видання Axios, переговори між США та Україною 30 листопада "були зосереджені на тому, де буде проведено де-факто кордон з росією згідно з мирною угодою". При цьому видання вказує, що Президент України Володимир Зеленський хотів обговорити питання території безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дипломатка
Кая Каллас
Європейський Союз
Брюссель
Сполучені Штати Америки
Україна