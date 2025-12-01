Голова дипломатії ЄС: цей тиждень може стати вирішальним для дипломатії щодо війни в Україні

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що цей тиждень може бути вирішальним для дипломатії, де прикладають зусиль щодо припинення війни в Україні, на тлі того, як представники США провели переговори з українською делегацією і тепер прямують до москви, пише УНН.

Деталі

"Зрозуміло, що росія не хоче миру, і тому нам потрібно зробити Україну якомога сильнішою, щоб вона була готова постояти за себе в цей дуже, дуже складний час", - сказала вона.

Це може бути вирішальний тиждень для дипломатії. Вчора ми чули, що переговори в Америці були складними, але продуктивними. Ми ще не знаємо результатів, але сьогодні я поговорю з міністром оборони України, а також з міністром закордонних справ України - зазначила Каллас по приїзду на зустріч міністрів оборони ЄС у Брюсселі.

На уточнення, чи довіряють американцям, "що вони можуть знайти гарне рішення для України", Каллас вказала: "Українці там самі. Якби вони були разом з європейцями, вони точно були б набагато сильнішими, але я вірю, що українці постоять за себе".

На запитання, що саме можуть зробити європейці, щоб зміцнити позицію України за столом переговорів, голова дипломатії ЄС вказала, що є "дві речі, які ми робимо". "Одна - це тиск на росію щодо подальших санкцій, репараційного кредиту, якого вони дуже бояться, а інша - також надання їм військової, фінансової та гуманітарної підтримки, щоб вони могли триматися довше, ніж росія".

Доповнення

Як повідомляло видання Axios, переговори між США та Україною 30 листопада "були зосереджені на тому, де буде проведено де-факто кордон з росією згідно з мирною угодою". При цьому видання вказує, що Президент України Володимир Зеленський хотів обговорити питання території безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.