Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico

Лідери ЄС готуються до середини тижня розглянути юридичні пропозиції щодо фінансування для України, Єврокомісія тим часом продовжує консультації щодо "репараційного кредиту" з державами-членами, включаючи Бельгію, яка чинить опір, і лідерів ЄС очікує важка робота в найближчі тижні з вивченням пропозиції та спроби знайти рішення до наступного саміту ЄС 18-19 грудня, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Лідери ЄС готуються до середини тижня розглянути юридичні пропозиції щодо того, як фінансово підтримувати Україну на плаву. Однак, шлях попереду виглядає більш напруженим, ніж будь-коли, оскільки глибина заперечень Бельгії щодо використання заморожених активів росії стає все більш очевидною", - пише видання.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево у коментарі виданню, як вказано, "подвоїв заперечення свого начальника", прем'єр-міністра Барта де Вевера, щодо так званого "репараційного кредиту", націлившись на лідерів та чиновників, які наполягають на тому, що використання активів росії є єдиним надійним шляхом вперед.

Прево заявив, що нездатність ЄС знайти чіткий спосіб фінансової підтримки України досі є не провиною Бельгії, а результатом "впертості" блоку, який наполягає на використанні російських активів, "не знаючи, як це зробити, і не розуміючи ризиків, пов'язаних з цим".

Прево продовжив описувати "репараційний кредит" як проблему для поточних мирних переговорів, спрямованих на припинення війни в Україні: "Зараз зрозуміло, що ці активи можуть відігравати важливу роль у мирному плані… Наші дії не повинні створювати перешкод для мирного плану".

На запитання, чи Єврокомісія все ще працює над "репараційним кредитом", попри заперечення Бельгії, речник відповів: "Так, як один із варіантів, запропонованих у документі про варіанти, представленому президентом Урсулою фон дер Ляєн". Речник додав, що "Брюссель продовжує консультації щодо кредиту з державами-членами, включаючи Бельгію".

Це перегукується з коментарями канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який заявив на пресконференції в п'ятницю, що він "розуміє занепокоєння [Бельгії]… але у нас також є вагомі аргументи для досягнення спільної мети - чинити якомога більший тиск на росію, щоб вона припинила цю війну".

Проте дипломати та посадовці ЄС, які спілкувалися з виданням протягом вихідних, "висловили стурбованість щодо тону, часу та публічного характеру листа Де Вевера, а також його наполягання на тому, що репараційний кредит може стати перешкодою для миру". "Він точно мав нотку остаточності", – сказав один дипломат.

"Цей останній аргумент викликає особливе занепокоєння, сказали дипломати, враховуючи, що він суперечить стратегії ЄС щодо посилення тиску на росію та, здається, узгоджується з більш дружньою до москви позицією президента США Дональда Трампа", пише видання. "Є члени адміністрації [США], які хочуть вести бізнес з росією, - сказав чиновник ЄС. - Це питання з активами їм не підходить". На запитання, чи зв’язувалася Бельгія з Білим домом Трампа щодо кредиту, речник міністерства закордонних справ сказав, що вони "не мають інформації про такі контакти".

Проте напруженість, як зауважує видання, лише посилюється. Стаття, у якій згадуються п’ять дипломатів, які поставили під сумнів те, як Бельгія використовує податкові надходження від активів, була головною темою розмов у місті останніми днями, зазначає видання. "Кожен дипломат, окрім бельгійських, говорить про гроші, які вони на цьому заробляють", - сказав той самий чиновник ЄС.

Такі чутки, як зауважується, мають нависнути над зустріччю міністрів оборони, яку зібрали в Брюсселі сьогодні вранці. Головний дипломат ЄС Кая Каллас головуватиме на засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ та дасть прес-конференцію о 14:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом), пише видання.

Лідери ЄС зараз готуються до важкої роботи в найближчі тижні, ретельно вивчаючи юридичну пропозицію Єврокомісії та намагаючись вчасно знайти рішення для наступного засідання Європейської ради 18-19 грудня. Усі варіанти на столі - збільшення боргу для України; використання бюджету ЄС; та використання активів росії - мають свої слабкі сторони. Але невдача - це не варіант - ідеться у публікації.

"Це буде надзвичайно важко, - сказав один із дипломатів. - Легкого виходу немає".

"Зрештою, президент Європейської ради Антоніу Кошта матиме на меті забезпечити знаходження рішення в грудні", додав той самий дипломат. "Кошта буде вирішувати, чи закине м’яч у сітку на Єврораді. Ви зачиняєте двері та кажете: "Ви не підете, поки не знайдете рішення", - зазначив він.

