Россия должна выплатить Украине компенсацию и возместить ущерб: глава дипломатии ЕС Каллас настаивает на репарационном кредите
Киев • УНН
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Россия должна выплатить компенсацию Украине. Она подчеркнула, что справедливые репарационные кредиты, подкрепленные замороженными российскими активами, должны стать основой для возмещения ущерба.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что обеспокоена попытками оказать давление на Украину, чтобы заставить ее пойти на уступки в переговорах с Россией. Она подчеркнула, что справедливые репарационные кредиты для Украины, подкрепленные замороженными российскими активами, укрепят позиции Европы и должны стать основой для возмещения ущерба. Об этом пишет УНН.
Подробности
Очевидно, что Россия должна выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный Украине, и репарационный заем, основанный на замороженных активах, – на самом деле является правильной основой для этого
Каллас также предупредила, что чрезмерное давление на Украину не соответствует интересам ЕС и может подорвать глобальную безопасность.
Если это окупится, мы увидим это где-нибудь еще
Напомним
Ранее издание Politico сообщило, что лидеры ЕС готовятся к середине недели рассмотреть юридические предложения по финансированию для Украины. Еврокомиссия тем временем продолжает консультации по "репарационному кредиту" с государствами-членами, включая Бельгию, которая сопротивляется, и лидеров ЕС ожидает тяжелая работа в ближайшие недели с изучением предложения и попытки найти решение до следующего саммита ЕС 18-19 декабря.
Каллас заявила, что Бельгия имеет обоснованные опасения относительно рисков репарационного кредита для Украины, но другие страны-члены готовы разделить эти риски.