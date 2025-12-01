$42.270.07
Эксклюзив
15:35 • 822 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 2692 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
13:38 • 7980 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 12652 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 16425 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 19144 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 33160 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 19046 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 34160 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 37106 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
публикации
Эксклюзивы
публикации
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 33155 просмотра
Россия должна выплатить Украине компенсацию и возместить ущерб: глава дипломатии ЕС Каллас настаивает на репарационном кредите

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Россия должна выплатить компенсацию Украине. Она подчеркнула, что справедливые репарационные кредиты, подкрепленные замороженными российскими активами, должны стать основой для возмещения ущерба.

Россия должна выплатить Украине компенсацию и возместить ущерб: глава дипломатии ЕС Каллас настаивает на репарационном кредите

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что обеспокоена попытками оказать давление на Украину, чтобы заставить ее пойти на уступки в переговорах с Россией. Она подчеркнула, что справедливые репарационные кредиты для Украины, подкрепленные замороженными российскими активами, укрепят позиции Европы и должны стать основой для возмещения ущерба. Об этом пишет УНН.

Подробности

Очевидно, что Россия должна выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный Украине, и репарационный заем, основанный на замороженных активах, – на самом деле является правильной основой для этого 

– сказала она.

Каллас также предупредила, что чрезмерное давление на Украину не соответствует интересам ЕС и может подорвать глобальную безопасность. 

Если это окупится, мы увидим это где-нибудь еще 

– отметила она.

Напомним

Ранее издание Politico сообщило, что лидеры ЕС готовятся к середине недели рассмотреть юридические предложения по финансированию для Украины. Еврокомиссия тем временем продолжает консультации по "репарационному кредиту" с государствами-членами, включая Бельгию, которая сопротивляется, и лидеров ЕС ожидает тяжелая работа в ближайшие недели с изучением предложения и попытки найти решение до следующего саммита ЕС 18-19 декабря.

Каллас заявила, что Бельгия имеет обоснованные опасения относительно рисков репарационного кредита для Украины, но другие страны-члены готовы разделить эти риски.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Кайя Каллас
Европейский Союз
Бельгия
Украина