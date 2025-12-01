Россия должна выплатить Украине компенсацию и возместить ущерб: глава дипломатии ЕС Каллас настаивает на репарационном кредите

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что обеспокоена попытками оказать давление на Украину, чтобы заставить ее пойти на уступки в переговорах с Россией. Она подчеркнула, что справедливые репарационные кредиты для Украины, подкрепленные замороженными российскими активами, укрепят позиции Европы и должны стать основой для возмещения ущерба. Об этом пишет УНН.

– сказала она.

Очевидно, что Россия должна выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный Украине, и репарационный заем, основанный на замороженных активах, – на самом деле является правильной основой для этого

Каллас также предупредила, что чрезмерное давление на Украину не соответствует интересам ЕС и может подорвать глобальную безопасность.

Если это окупится, мы увидим это где-нибудь еще