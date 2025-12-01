$42.270.07
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 2124 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
07:43 • 11464 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 10670 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00 • 18645 перегляди
"УЗ-3000", бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 34112 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 47046 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 40757 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 41850 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 38639 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
Публікації
Каллас про опір Бельгії "репараційному кредиту" для України: питання обговорюють, залишати грудневий саміт ЄС без рішення не збираються

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Бельгія має обґрунтовані побоювання щодо ризиків репараційного кредиту для України, але інші країни-члени готові розділити ці ризики. Єврокомісія продовжує консультації з державами-членами, включаючи Бельгію, щодо цього питання.

Каллас про опір Бельгії "репараційному кредиту" для України: питання обговорюють, залишати грудневий саміт ЄС без рішення не збираються

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала опір Бельгії щодо "репараційного кредиту" для фінансування України, вказавши, що інші країни-члени готові розділити ризики, які викликають занепокоєння у бельгійців, водночас питання продовжують обговорювати, і залишати грудневий саміт ЄС без рішення не збираються, пише УНН.

Деталі

"Бельгія має обґрунтовані побоювання щодо ризиків, але всі інші держави-члени заявили про свою готовність розділити ці ризики, тому ми обговорюємо ці питання. Як уже було сказано, ми не збираємося залишати Раду (саміт ЄС - ред.) у грудні без рішення щодо фінансування України", - вказала голова дипломатії ЄС Кая Каллас у відповідь на запитання, чому вважають, що репараційний кредит все ще залишається варіантом, адже Бельгія, схоже, все ще чинить опір.

Прем'єр Бельгії тепер каже, що план ЄС щодо російських активів для України може зірвати мирну угоду28.11.25, 09:30 • 5032 перегляди

Нагадаємо

Раніше видання Politico повідомило, що лідери ЄС готуються до середини тижня розглянути юридичні пропозиції щодо фінансування для України. Єврокомісія тим часом продовжує консультації щодо "репараційного кредиту" з державами-членами, включаючи Бельгію, яка чинить опір, і лідерів ЄС очікує важка робота в найближчі тижні з вивченням пропозиції та спроби знайти рішення до наступного саміту ЄС 18-19 грудня.

Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico01.12.25, 11:14 • 2124 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Кая Каллас
Європейська комісія
Європейський Союз
Бельгія
Україна