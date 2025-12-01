Каллас про опір Бельгії "репараційному кредиту" для України: питання обговорюють, залишати грудневий саміт ЄС без рішення не збираються
Київ • УНН
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Бельгія має обґрунтовані побоювання щодо ризиків репараційного кредиту для України, але інші країни-члени готові розділити ці ризики. Єврокомісія продовжує консультації з державами-членами, включаючи Бельгію, щодо цього питання.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала опір Бельгії щодо "репараційного кредиту" для фінансування України, вказавши, що інші країни-члени готові розділити ризики, які викликають занепокоєння у бельгійців, водночас питання продовжують обговорювати, і залишати грудневий саміт ЄС без рішення не збираються, пише УНН.
Деталі
"Бельгія має обґрунтовані побоювання щодо ризиків, але всі інші держави-члени заявили про свою готовність розділити ці ризики, тому ми обговорюємо ці питання. Як уже було сказано, ми не збираємося залишати Раду (саміт ЄС - ред.) у грудні без рішення щодо фінансування України", - вказала голова дипломатії ЄС Кая Каллас у відповідь на запитання, чому вважають, що репараційний кредит все ще залишається варіантом, адже Бельгія, схоже, все ще чинить опір.
Нагадаємо
Раніше видання Politico повідомило, що лідери ЄС готуються до середини тижня розглянути юридичні пропозиції щодо фінансування для України. Єврокомісія тим часом продовжує консультації щодо "репараційного кредиту" з державами-членами, включаючи Бельгію, яка чинить опір, і лідерів ЄС очікує важка робота в найближчі тижні з вивченням пропозиції та спроби знайти рішення до наступного саміту ЄС 18-19 грудня.
