09:32 • 2252 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 3712 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 12660 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 11330 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
06:00 • 19735 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 34450 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 47343 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 40911 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 42021 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 38793 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
Каллас об сопротивлении Бельгии «репарационному кредиту» для Украины: вопрос обсуждается, оставлять декабрьский саммит ЕС без решения не собираются

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Бельгия имеет обоснованные опасения относительно рисков репарационного кредита для Украины, но другие страны-члены готовы разделить эти риски. Еврокомиссия продолжает консультации с государствами-членами, включая Бельгию, по этому вопросу.

Каллас об сопротивлении Бельгии «репарационному кредиту» для Украины: вопрос обсуждается, оставлять декабрьский саммит ЕС без решения не собираются

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала сопротивление Бельгии относительно "репарационного кредита" для финансирования Украины, указав, что другие страны-члены готовы разделить риски, вызывающие беспокойство у бельгийцев, в то же время вопросы продолжают обсуждаться, и оставлять декабрьский саммит ЕС без решения не собираются, пишет УНН.

Подробности

"У Бельгии есть обоснованные опасения относительно рисков, но все остальные государства-члены заявили о своей готовности разделить эти риски, поэтому мы обсуждаем эти вопросы. Как уже было сказано, мы не собираемся покидать Совет (саммит ЕС - ред.) в декабре без решения по финансированию Украины", - указала глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ответ на вопрос, почему считают, что репарационный кредит все еще остается вариантом, ведь Бельгия, похоже, все еще сопротивляется.

Напомним

Напомним

Ранее издание Politico сообщило, что лидеры ЕС готовятся к середине недели рассмотреть юридические предложения по финансированию для Украины. Еврокомиссия тем временем продолжает консультации по "репарационному кредиту" с государствами-членами, включая Бельгию, которая сопротивляется, и лидеров ЕС ожидает тяжелая работа в ближайшие недели по изучению предложения и попытке найти решение до следующего саммита ЕС 18-19 декабря.

empty

Юлия Шрамко

