Каллас об сопротивлении Бельгии «репарационному кредиту» для Украины: вопрос обсуждается, оставлять декабрьский саммит ЕС без решения не собираются
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Бельгия имеет обоснованные опасения относительно рисков репарационного кредита для Украины, но другие страны-члены готовы разделить эти риски. Еврокомиссия продолжает консультации с государствами-членами, включая Бельгию, по этому вопросу.
Подробности
"У Бельгии есть обоснованные опасения относительно рисков, но все остальные государства-члены заявили о своей готовности разделить эти риски, поэтому мы обсуждаем эти вопросы. Как уже было сказано, мы не собираемся покидать Совет (саммит ЕС - ред.) в декабре без решения по финансированию Украины", - указала глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ответ на вопрос, почему считают, что репарационный кредит все еще остается вариантом, ведь Бельгия, похоже, все еще сопротивляется.
Напомним
Ранее издание Politico сообщило, что лидеры ЕС готовятся к середине недели рассмотреть юридические предложения по финансированию для Украины. Еврокомиссия тем временем продолжает консультации по "репарационному кредиту" с государствами-членами, включая Бельгию, которая сопротивляется, и лидеров ЕС ожидает тяжелая работа в ближайшие недели по изучению предложения и попытке найти решение до следующего саммита ЕС 18-19 декабря.
