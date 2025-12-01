$42.270.07
Ексклюзив
15:35
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
13:38
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
Ексклюзив
12:41
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00
"УЗ-3000", бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
росія має виплатити Україні компенсацію та збитки: глава дипломатії ЄС Каллас наполягає на репараційному кредиті

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Росія повинна виплатити компенсацію Україні. Вона наголосила, що справедливі репараційні кредити, підкріплені замороженими російськими активами, мають стати основою для відшкодування збитків.

росія має виплатити Україні компенсацію та збитки: глава дипломатії ЄС Каллас наполягає на репараційному кредиті

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що занепокоєна спробами чинити тиск на Україну, щоб змусити її йти на поступки у переговорах з росією. Вона наголосила, що справедливі репараційні кредити для України, підкріплені замороженими російськими активами, зміцнять позиції Європи та мають стати основою для відшкодування збитків. Про це пише УНН.

Деталі

Очевидно, що росія має виплатити компенсацію за збитки, завдані Україні, і репараційна позика, що базується на заморожених активах, – насправді є правильною основою для цього 

– сказала вона.

Каллас також попередила, що надмірний тиск на Україну не відповідає інтересам ЄС і може підривати глобальну безпеку. 

Якщо це окупиться, ми побачимо це деінде 

– зазначила вона.

Нагадаємо

Раніше видання Politico повідомило, що лідери ЄС готуються до середини тижня розглянути юридичні пропозиції щодо фінансування для України. Єврокомісія тим часом продовжує консультації щодо "репараційного кредиту" з державами-членами, включаючи Бельгію, яка чинить опір, і лідерів ЄС очікує важка робота в найближчі тижні з вивченням пропозиції та спроби знайти рішення до наступного саміту ЄС 18-19 грудня.

Каллас заявила, що Бельгія має обґрунтовані побоювання щодо ризиків репараційного кредиту для України, але інші країни-члени готові розділити ці ризики.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Кая Каллас
Європейський Союз
Бельгія
Україна