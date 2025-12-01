росія має виплатити Україні компенсацію та збитки: глава дипломатії ЄС Каллас наполягає на репараційному кредиті

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що занепокоєна спробами чинити тиск на Україну, щоб змусити її йти на поступки у переговорах з росією. Вона наголосила, що справедливі репараційні кредити для України, підкріплені замороженими російськими активами, зміцнять позиції Європи та мають стати основою для відшкодування збитків. Про це пише УНН.

Деталі

Очевидно, що росія має виплатити компенсацію за збитки, завдані Україні, і репараційна позика, що базується на заморожених активах, – насправді є правильною основою для цього – сказала вона.

Каллас також попередила, що надмірний тиск на Україну не відповідає інтересам ЄС і може підривати глобальну безпеку.

Якщо це окупиться, ми побачимо це деінде – зазначила вона.

Нагадаємо

Раніше видання Politico повідомило, що лідери ЄС готуються до середини тижня розглянути юридичні пропозиції щодо фінансування для України. Єврокомісія тим часом продовжує консультації щодо "репараційного кредиту" з державами-членами, включаючи Бельгію, яка чинить опір, і лідерів ЄС очікує важка робота в найближчі тижні з вивченням пропозиції та спроби знайти рішення до наступного саміту ЄС 18-19 грудня.

Каллас заявила, що Бельгія має обґрунтовані побоювання щодо ризиків репараційного кредиту для України, але інші країни-члени готові розділити ці ризики.