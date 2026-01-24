Пентагон меняет стратегию сдерживания КНДР, обещает "оставаться вовлеченным" в Европе

$43.170.01
50.520.15
ukenru
07:25 • 1768 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 12449 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 28452 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 29166 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 27247 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 25053 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 44941 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 39971 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 20850 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 27461 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
Трамп раскритиковал Канаду из-за отказа от щита "Железный купол" и связей с Китаем
Серебряное ралли 2026: цена металла впервые в истории превысила 100 долларов за унцию
Кровавая свадьба в Пакистане: смертник взорвал гостей в доме проправительственного лидера
170 миллионов американцев под ударом рекордной снежной бури: ожидается Нацгвардия и "морозные землетрясения"
На Тайване призвали Украину извиниться за многолетнюю военную поддержку Китая
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 83450 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Игорь Терехов
Музыкант
Соединённые Штаты
Украина
Белый дом
Харьков
Вашингтон
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрасте
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компанию
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 года
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой части
Техника
Отопление
Социальная сеть
Ракетная система С-300
Кх-59

Пентагон меняет стратегию сдерживания КНДР, обещает "оставаться вовлеченным" в Европе

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Пентагон планирует уменьшить свою роль в сдерживании Северной Кореи, передавая основную ответственность Южной Корее. Это может привести к сокращению американских войск на Корейском полуострове.

Пентагон меняет стратегию сдерживания КНДР, обещает "оставаться вовлеченным" в Европе

Пентагон предполагает «более ограниченную» роль в сдерживании Северной Кореи, при этом на Южную Корею ложится основная ответственность за эту задачу, согласно политическому документу, опубликованному в пятницу, что может привести к сокращению американских войск на Корейском полуострове, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Южная Корея размещает около 28 500 американских военнослужащих в рамках совместной обороны от военной угрозы со стороны Северной Кореи, а Сеул увеличил свой оборонный бюджет на 7,5% на этот год.

«Южная Корея способна взять на себя основную ответственность за сдерживание Северной Кореи при критической, но более ограниченной поддержке США», — говорится в 25-страничном документе Национальной оборонной стратегии США, который определяет политику Пентагона.

«Этот сдвиг в балансе ответственности соответствует заинтересованности Америки в обновлении позиции американских войск на Корейском полуострове», — говорится в документе.

В последние годы официальные лица США выражали желание сделать американские войска в Южной Корее более гибкими, чтобы потенциально действовать за пределами Корейского полуострова в ответ на более широкий спектр угроз, таких как защита Тайваня и сдерживание растущего военного влияния Китая, пишет издание.

Южная Корея сопротивлялась идее изменения роли американских войск, но в течение последних 20 лет работала над расширением своих оборонных возможностей с целью взять на себя командование объединенными силами США и Южной Кореи во время войны. Южная Корея имеет 450 000 военнослужащих.

По словам американского чиновника, главный политический чиновник Пентагона Элбридж Колби должен посетить Азию на следующей неделе и, как ожидается, посетит Южную Корею.

Что еще предполагается

В широкомасштабном документе, который публикует каждая новая администрация, говорится, что приоритетом Пентагона является защита родины. В документе говорится, что в Индо-Тихоокеанском регионе Пентагон сосредоточен на том, чтобы Китай не мог доминировать над Соединенными Штатами или союзниками США.

«Это не требует смены режима или какой-либо другой экзистенциальной борьбы. Скорее, возможен достойный мир на условиях, выгодных для американцев, но которые Китай также может принять и при которых может жить», — говорится в документе, без упоминания Тайваня.

Китай утверждает, что демократически управляемый Тайвань является его собственной территорией, и не исключает применения силы для установления контроля над островом. Тайвань отвергает претензии Пекина на суверенитет и говорит, что только народ Тайваня может решать свое будущее.

Документ Пентагона основан на Стратегии национальной безопасности президента США Дональда Трампа, опубликованной в прошлом году, в которой говорится, что Соединенные Штаты восстановят свое доминирование в Западном полушарии, нарастят военную мощь в Индо-Тихоокеанском регионе и, возможно, переоценят свои отношения с Европой.

Восстановление отношений с рф, прекращение войны в Украине, недопущение "расширения" НАТО: США представили новую стратегию нацбезопасности05.12.25, 13:18 • 4254 просмотра

Президент Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты имеют «армаду», направляющуюся в Иран, но надеется, что ему не придется ее использовать, возобновив предупреждение Тегерану об опасности убийства протестующих или возобновления его ядерной программы. Развертывание войск на Ближнем Востоке расширяет возможности, доступные Трампу, как для лучшей защиты американских войск в регионе в момент высокой напряженности, так и для принятия любых дополнительных военных действий после удара по иранским ядерным объектам в июне. В документе Пентагона говорится, что хотя Иран потерпел неудачи в последние месяцы, он стремится восстановить свои вооруженные силы, а Тегеран оставляет открытой возможность того, что он может «попытаться снова получить ядерное оружие». Даже несмотря на то, что американские войска направляются в регион, в документе говорится, что Израиль является «образцовым союзником» и может получить дополнительные возможности для самообороны. Соединенные Штаты имеют порой напряженные отношения с Израилем из-за войны в Газе, отмечает издание.

Что касается Европы

Стратегия национальной безопасности Трампа в прошлом году вызвала возмущение европейцев после того, как в ней было заявлено, что Европа столкнулась с «цивилизационным стиранием» и однажды может потерять свой статус надежного союзника США.

Стратегический документ Пентагона был более сдержанным в отношении европейских союзников, отмечая, что, хотя Соединенные Штаты будут оставаться вовлеченными в Европе, они будут отдавать приоритет защите Соединенных Штатов и сдерживанию Китая.

В нем отмечалось, что Россия будет оставаться «постоянной, но управляемой» угрозой для восточных членов НАТО, и что Пентагон предоставит Трампу варианты «гарантировать военный и коммерческий доступ США к ключевой территории» в различных частях мира, включая Гренландию.

Трамп заявил в начале этой недели, что он обеспечил полный и постоянный доступ США к Гренландии в соглашении с НАТО, Генсек которого заявил, что союзники должны будут усилить свои обязательства по безопасности в Арктике, чтобы отразить угрозы со стороны России и Китая.

Сделка Трампа по Гренландии требует быстрых действий по безопасности в Арктике, это не приведет к истощению ресурсов на поддержку Украины - Рютте22.01.26, 14:58 • 4242 просмотра

Юлия Шрамко

