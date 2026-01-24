Пентагон меняет стратегию сдерживания КНДР, обещает "оставаться вовлеченным" в Европе

Пентагон предполагает «более ограниченную» роль в сдерживании Северной Кореи, при этом на Южную Корею ложится основная ответственность за эту задачу, согласно политическому документу, опубликованному в пятницу, что может привести к сокращению американских войск на Корейском полуострове, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Южная Корея размещает около 28 500 американских военнослужащих в рамках совместной обороны от военной угрозы со стороны Северной Кореи, а Сеул увеличил свой оборонный бюджет на 7,5% на этот год.

«Южная Корея способна взять на себя основную ответственность за сдерживание Северной Кореи при критической, но более ограниченной поддержке США», — говорится в 25-страничном документе Национальной оборонной стратегии США, который определяет политику Пентагона.

«Этот сдвиг в балансе ответственности соответствует заинтересованности Америки в обновлении позиции американских войск на Корейском полуострове», — говорится в документе.

В последние годы официальные лица США выражали желание сделать американские войска в Южной Корее более гибкими, чтобы потенциально действовать за пределами Корейского полуострова в ответ на более широкий спектр угроз, таких как защита Тайваня и сдерживание растущего военного влияния Китая, пишет издание.

Южная Корея сопротивлялась идее изменения роли американских войск, но в течение последних 20 лет работала над расширением своих оборонных возможностей с целью взять на себя командование объединенными силами США и Южной Кореи во время войны. Южная Корея имеет 450 000 военнослужащих.

По словам американского чиновника, главный политический чиновник Пентагона Элбридж Колби должен посетить Азию на следующей неделе и, как ожидается, посетит Южную Корею.

Что еще предполагается

В широкомасштабном документе, который публикует каждая новая администрация, говорится, что приоритетом Пентагона является защита родины. В документе говорится, что в Индо-Тихоокеанском регионе Пентагон сосредоточен на том, чтобы Китай не мог доминировать над Соединенными Штатами или союзниками США.

«Это не требует смены режима или какой-либо другой экзистенциальной борьбы. Скорее, возможен достойный мир на условиях, выгодных для американцев, но которые Китай также может принять и при которых может жить», — говорится в документе, без упоминания Тайваня.

Китай утверждает, что демократически управляемый Тайвань является его собственной территорией, и не исключает применения силы для установления контроля над островом. Тайвань отвергает претензии Пекина на суверенитет и говорит, что только народ Тайваня может решать свое будущее.

Документ Пентагона основан на Стратегии национальной безопасности президента США Дональда Трампа, опубликованной в прошлом году, в которой говорится, что Соединенные Штаты восстановят свое доминирование в Западном полушарии, нарастят военную мощь в Индо-Тихоокеанском регионе и, возможно, переоценят свои отношения с Европой.

Президент Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты имеют «армаду», направляющуюся в Иран, но надеется, что ему не придется ее использовать, возобновив предупреждение Тегерану об опасности убийства протестующих или возобновления его ядерной программы. Развертывание войск на Ближнем Востоке расширяет возможности, доступные Трампу, как для лучшей защиты американских войск в регионе в момент высокой напряженности, так и для принятия любых дополнительных военных действий после удара по иранским ядерным объектам в июне. В документе Пентагона говорится, что хотя Иран потерпел неудачи в последние месяцы, он стремится восстановить свои вооруженные силы, а Тегеран оставляет открытой возможность того, что он может «попытаться снова получить ядерное оружие». Даже несмотря на то, что американские войска направляются в регион, в документе говорится, что Израиль является «образцовым союзником» и может получить дополнительные возможности для самообороны. Соединенные Штаты имеют порой напряженные отношения с Израилем из-за войны в Газе, отмечает издание.

Что касается Европы

Стратегия национальной безопасности Трампа в прошлом году вызвала возмущение европейцев после того, как в ней было заявлено, что Европа столкнулась с «цивилизационным стиранием» и однажды может потерять свой статус надежного союзника США.

Стратегический документ Пентагона был более сдержанным в отношении европейских союзников, отмечая, что, хотя Соединенные Штаты будут оставаться вовлеченными в Европе, они будут отдавать приоритет защите Соединенных Штатов и сдерживанию Китая.

В нем отмечалось, что Россия будет оставаться «постоянной, но управляемой» угрозой для восточных членов НАТО, и что Пентагон предоставит Трампу варианты «гарантировать военный и коммерческий доступ США к ключевой территории» в различных частях мира, включая Гренландию.

Трамп заявил в начале этой недели, что он обеспечил полный и постоянный доступ США к Гренландии в соглашении с НАТО, Генсек которого заявил, что союзники должны будут усилить свои обязательства по безопасности в Арктике, чтобы отразить угрозы со стороны России и Китая.

