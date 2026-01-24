США опубликовали новую стратегию национальной обороны: что меняется в отношении рф и Китая

$43.170.01
50.520.15
ukenru
16:43 • 2316 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 12760 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 21915 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 25989 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 42273 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 40320 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 33159 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 28311 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 59580 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 54604 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина заказала 18 систем IRIS-T у Германии - DW24 января, 08:12 • 9882 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 11705 просмотра
Четыре человека пострадали в Киевской области из-за атаки врага: показали последствияPhoto24 января, 10:43 • 4204 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 9248 просмотра
Орбан обещает не пускать Украину в ЕС в течение 100 лет: реакция Сибиги не заставила себя ждать14:02 • 4610 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 59584 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 74838 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 91461 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 86288 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 87427 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Европа
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 9348 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 11754 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 29809 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 29918 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 43599 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Бильд

США опубликовали новую стратегию национальной обороны: что меняется в отношении рф и Китая

Киев • УНН

 • 218 просмотра

США опубликовали новую стратегию национальной обороны на 2026 год, где главным приоритетом является безопасность территории США и Западного полушария. Стратегия предусматривает ограниченную поддержку союзников и отношения с Китаем "на основе силы".

США опубликовали новую стратегию национальной обороны: что меняется в отношении рф и Китая

Соединенные Штаты Америки опубликовали новую стратегию национальной обороны на 2026 год: главным приоритетом определена безопасность территории США и Западного полушария, а не сдерживание Китая или россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на текст документа.

Подробности

В стратегии отмечается, что США будут оказывать "более ограниченную" поддержку союзникам, при этом ожидают от них больших действий по собственной безопасности.

Отношения с Китаем, согласно новой стратегии, предлагается строить "на основе силы, а не конфронтации". До этого, в предыдущих редакциях, отмечалось, что Китай является главной угрозой для США. При этом Тайвань, на который претендует КНР, в документе не упоминается, хотя там же сказано, что США стремятся не допустить доминирования какого-либо государства над собой или своими союзниками.

россия же, в той же обновленной стратегии, рассматривается как "постоянная, но управляемая угроза" для восточных членов НАТО. Речь идет о тех членах Альянса, которые имеют территориальную близость к рф, или непосредственно граничат с ней.

В предыдущих редакциях стратегии россия упоминалась как "острая угроза" для Соединенных Штатов.

Напомним

В Пентагоне США планируют уменьшить свою роль в сдерживании Северной Кореи, передавая основную ответственность Южной Корее. Это может привести к сокращению американских войск на Корейском полуострове.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Пентагон
НАТО
Северная Корея
Южная Корея
Китай
Соединённые Штаты