США опубликовали новую стратегию национальной обороны: что меняется в отношении рф и Китая

Соединенные Штаты Америки опубликовали новую стратегию национальной обороны на 2026 год: главным приоритетом определена безопасность территории США и Западного полушария, а не сдерживание Китая или россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на текст документа.

Подробности

В стратегии отмечается, что США будут оказывать "более ограниченную" поддержку союзникам, при этом ожидают от них больших действий по собственной безопасности.

Отношения с Китаем, согласно новой стратегии, предлагается строить "на основе силы, а не конфронтации". До этого, в предыдущих редакциях, отмечалось, что Китай является главной угрозой для США. При этом Тайвань, на который претендует КНР, в документе не упоминается, хотя там же сказано, что США стремятся не допустить доминирования какого-либо государства над собой или своими союзниками.

россия же, в той же обновленной стратегии, рассматривается как "постоянная, но управляемая угроза" для восточных членов НАТО. Речь идет о тех членах Альянса, которые имеют территориальную близость к рф, или непосредственно граничат с ней.

В предыдущих редакциях стратегии россия упоминалась как "острая угроза" для Соединенных Штатов.

Напомним

В Пентагоне США планируют уменьшить свою роль в сдерживании Северной Кореи, передавая основную ответственность Южной Корее. Это может привести к сокращению американских войск на Корейском полуострове.