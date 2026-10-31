Президент Польши заявил о "нарушении конституционного порядка" и созвал экстренные переговоры

Фото: PAP

Президент Польши Кароль Навроцкий в субботу, 31 октября, созвал экстренные переговоры с парламентскими партиями, заявив, что конституционный строй Польши был нарушен после ночного противостояния в Конституционном трибунале в Варшаве. Заявление распространила его канцелярия, пишет УНН.

Детали

"Этой ночью был нарушен конституционный порядок Республики Польша, а конституционный орган государства был захвачен силой", — заявил Навроцкий.

Он призвал "к восстановлению правового порядка и оставлению помещений трибунала силами правопорядка, задействованными правительством".

"В связи с угрозой внутренней безопасности Республики Польша я созываю сегодня срочные консультации с участием представителей парламентских сил с целью стабилизации политической ситуации и восстановления конституционного порядка", — заявил президент Польши.

Что произошло

В пятницу, 30 октября, вечером полиция столкнулась с протестующими у здания Конституционного суда Польши после того, как его главный судья был отстранён от должности, как отмечает The Guardian, в рамках последней эскалации десятилетнего спора о правовом статусе суда.

Столкновения произошли после спорного решения группы назначенных правительством судей отстранить от должности оспариваемого председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского на фоне разногласий относительно легитимности этой коллегии.

Этот шаг вызвал бурную реакцию правой оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS), лидер которой Ярослав Качиньский осудил то, что он назвал "нападением" на суд.

Суд часто выносил решения в пользу польского законодательства, а не законодательства ЕС, а Европейский союз обвинял высший суд Польши в чрезмерной близости к националистической политической силе того времени.

Поддерживаемый PiS консервативный президент Кароль Навроцкий, близкий союзник президента США Дональда Трампа, развернул свой самолёт по пути с государственным визитом в Сенегал, чтобы вернуться в Варшаву и вмешаться в ситуацию с судом в пятницу вечером.

Сотни протестующих, включая депутатов оппозиции, собрались у здания, чтобы выразить свою поддержку отстранённым судьям. Полиция заявила, что задержала трёх человек после того, как некоторые протестующие прорвали ограждение трибунала, а другие бросали предметы в офицеров.

Незадолго до часа ночи в субботу Навроцкий появился у суда и прошёл через полицейское оцепление. На одном видео было видно, как президент спорит с охраной и другими судьями, пытаясь силой проникнуть в здание. В 5 часов утра, как объявили судьи Конституционного трибунала, президент и руководитель его канцелярии Збигнев Богуцкий покинули здание Конституционного трибунала, сообщает PAP.

На видео, опубликованном в интернете, было слышно, как Навроцкий сказал, что назначенные правительством лица "не являются судьями конституционного суда".

Навроцкий, несмотря на сопротивление, вошёл в здание Конституционного трибунала Польши

Последнее столкновение, отмечает The Guardian, вероятно, ещё больше поляризует страну, создавая условия для драматического противостояния на парламентских выборах в следующем году, на фоне того как опросы показывают, что популистские правые имеют шанс вернуться к власти.

Суд оказался в центре спора, восходящего к 2015 году, когда уходящее центристское правительство и приходящие к власти правые один за другим быстро предприняли юридически сомнительные шаги, чтобы заполнить состав суда своими назначенцами, пишет издание. Спор вокруг назначений парализовал работу суда, после чего последовали дальнейшие попытки парализовать его в течение восьми лет нелиберального правления PiS, омрачённого столкновениями с ЕС по поводу верховенства права, указывает издание.

После возвращения к власти в 2023 году премьер-министр Польши Дональд Туск неоднократно обещал отменить спорные реформы, стремясь наладить отношения с Брюсселем, но при этом отказываясь признавать легитимность суда в его нынешнем виде.

Однако его усилиям препятствовали президенты, связанные с оппозицией, которые использовали свои права вето и расширительные толкования своих полномочий для блокирования реформ.

В этом году произошёл очередной неожиданный поворот событий: Навроцкий, который в прошлом году неожиданно победил кандидата от партии Туска на президентских выборах, отказался привести к присяге пятерых судей, избранных нынешним парламентом, что ещё больше осложнило правовую ситуацию.

Ранее в этом месяце консультативный орган Совета Европы по вопросам верховенства права, Венецианская комиссия, заявила, что отказ президента не должен препятствовать судьям вступить в должность.

В пятницу вечером группа судей, избранных нынешним большинством, подала ходатайство о приостановлении полномочий Свенчковского, бывшего министра от партии "Право и справедливость", и о передаче ему процессуального контроля над судом. Анна Корвин-Пиотровская, одна из пяти судей, не приведённых Навроцким к присяге, заявила, что заняла более высокую должность, сославшись на свой наибольший опыт работы в судебной системе.

Мнения экспертов относительно законности отстранения судьи от должности сильно разделились. Марцин Мачак, известный эксперт по праву и открытый критик PiS, сказал, что "не думал, что когда-нибудь будет защищать" Свенчковского, но считал, что правовые основания для его отстранения "отсутствуют".

Отдельно министр юстиции Вальдемар Журек заявил, что просил лишить Свенчковского и заместителя председателя Соханьского их иммунитета, чтобы они могли быть привлечены к ответственности за воспрепятствование работе суда.

Несмотря на критику, Туск настаивал, что "восстановление верховенства права — наш долг". "После лет беззакония PiS это сложный, иногда болезненный процесс, и он требует решительных действий. Другого пути нет", — утверждал он.

В начале этого месяца он пообещал, что "суд начнёт свою работу в соответствии с конституцией, нравится это людям или нет".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил журналистам на полях саммита G20 в Атланте, что "конституционный трибунал был политизирован при предыдущем правительстве". "Происходящее направлено на то, чтобы большинство должным образом избранных судей вновь смогло выполнять свои функции", — сказал он.

Лидеры оппозиции и суд в своём аккаунте в социальных сетях обвинили правительство в осуществлении судебного "государственного переворота". Несколько европейских ультраправых деятелей, включая Найджела Фараджа из Великобритании, Лиз Трасс и Герта Вилдерса из Нидерландов, также осудили этот шаг.

Посол США в Польше Том Роуз написал в публикации в X: "События, разворачивающиеся сегодня вечером… очень серьёзны". "Обе стороны предлагают кардинально разные версии того, что произошло и почему, — сказал он. — Что бы ни установили факты, тысячи людей, собравшихся возле трибунала, делают и без того опасную ситуацию ещё более взрывоопасной. Последнее, что нужно Польше, — это конфронтация, которая перерастёт во что-то гораздо худшее".