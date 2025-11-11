Ryanair повністю переходить на цифрові квитки з 12 листопада

Авіакомпанія Ryanair із середи вимагатиме від пасажирів використовувати електронні посадкові талони, згенеровані через її мобільний застосунок, остаточно відмовившись від паперових квитків. Про це повідомляє DPA, пише УНН.

Деталі

Європейський лоукостер повідомив, що відтепер пасажири мають отримувати посадкові талони лише через застосунок авіакомпанії на смартфоні. Без електронного талона на телефоні або планшеті мандрівники не зможуть пройти авіаційну безпеку чи сісти на борт літака.

Голова Ryanair Майкл О’Лірі визнав, що перехід може супроводжуватися "деякими труднощами на початку", але зазначив у коментарі британському The Independent, що понад 80 % клієнтів авіакомпанії вже користуються застосунком.

У компанії пояснили, що цей крок є частиною її цифрової стратегії, покликаної спростити процес реєстрації та зменшити вплив на довкілля. Очікується, що ініціатива дозволить щороку економити понад 300 тонн паперу.

Якщо смартфон буде втрачено або розрядиться батарея, пасажир може безкоштовно отримати новий посадковий талон в аеропорту до проходження контролю безпеки. Якщо проблема виникне після контролю, дані пасажира вже будуть у системі Ryanair, і працівники на виході допоможуть із посадкою.

Водночас авіакомпанія наголошує: найважливіше — пройти онлайн-реєстрацію перед вильотом.

Ті, хто ігнорує нагадування про онлайн-чекін, можуть отримати роздрукований талон в аеропорту за додаткову плату — від 30 євро в Іспанії та 40 євро в Австрії до 55 євро в інших країнах ЄС і Великій Британії - йдеться у повідомленні.

Пасажири, які не мають смартфона, можуть отримати паперовий квиток в аеропорту, якщо вони заздалегідь пройшли реєстрацію на сайті Ryanair.

Крім того, застосунок не є обов’язковим для всіх у групі — головний бронювальник може показати електронні талони для решти учасників подорожі або переслати їх на смартфони своїх попутників.

Спочатку запуск нової системи планувався на травень, однак Ryanair перенесла його на листопад, коли пасажиропотік є меншим, щоб спростити перехід.

Компанія, одна з найбільших у Європі, очікує перевезти близько 13 мільйонів пасажирів у листопаді, порівняно з майже 20 мільйонами в травні, і встановити рекорд у 207 мільйонів пасажирів за фінансовий рік.

