Аеропорт Бірмінгема закрито після того, як приватний літак був змушений здійснити аварійну посадку
Київ • УНН
Усі вильоти та прибуття в аеропорту Бірмінгема були припинені до 17:30 після того, як літак Beech King Air оголосив надзвичайну ситуацію. Одна людина отримала легкі травми, а літак, ймовірно, мав зруйноване шасі.
В Бірмінгемі усі вильоти та прибуття були припинені до 17:30 після того, як двомоторний літак Beech King Air, який використовувався санітарною повітряною службою, оголосив надзвичайну ситуацію під час польоту. Повідомляється, що одна людина отримала легкі травми, пише УНН з посиланням на Telegraph.
Деталі
Літак, який прямував до Белфаста, розвернувся, щоб приземлитися назад у Бірмінгемі, а світлини показують його біля головної злітно-посадкової смуги з, ймовірно, зруйнованим шасі. На місці події працюють аварійні бригади.
Дані Flight Radar 24 свідчать про те, що літак, який здійснив аварійну посадку, був Beech King Air 200. Це той самий тип літака, який розбився в аеропорту Саутенда в липні, в результаті чого загинули всі четверо людей на борту.
Beech King Air на злітно-посадковій смузі Бірмінгема експлуатується Woodgate Aviation, приватним чартерним оператором з Північної Ірландії.
Згідно з даними Управління цивільної авіації, літак має 44 роки, зареєстрований як G-NIAA, і належить компанії Bluesky Investments Ltd. з острова Мен. Компанія відмовилася від коментарів телефоном.
Невідомо, скільки людей було на борту літака, хоча зазвичай на борту літаків King Airs перевозять щонайменше двох пілотів.
Аеропорт було закрито через "інцидент", згідно з офіційним повідомленням для авіаторів, виданим о 14:14. У повідомленні йдеться, що закриття триватиме до 18:00. Кілька десятків авіарейсів заплановано вилітати та відправлятися з цього часу.
Вісім рейсів, які прибували, були змушені змінити напрямок руху з Бірмінгема, а рейси Ryanair та Jet2 розсіялися аж до аеропортів Станстед та Манчестер.
Доповнення
У мадридському аеропорту Барахас літак Iberia здійснив аварійну посадку через зіткнення з грифом. Птах вдарився в літак, а потім його затягло в лівий двигун.
Біля іспанського острова Майорка розбився легкомоторний літак, загинули 60-річний колишній пілот ВПС США та його 13-річний син. Катастрофа сталася 2 серпня під час акробатичних маневрів над морем, причини з'ясовуються.