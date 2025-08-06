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Аэропорт Бирмингема закрыт после того, как частный самолет был вынужден совершить аварийную посадку

Киев • УНН

 • 966 просмотра

Все вылеты и прилеты в аэропорту Бирмингема были приостановлены до 17:30 после того, как самолет Beech King Air объявил чрезвычайную ситуацию. Один человек получил легкие травмы, а самолет, вероятно, имел разрушенное шасси.

Аэропорт Бирмингема закрыт после того, как частный самолет был вынужден совершить аварийную посадку

В Бирмингеме все вылеты и прилеты были приостановлены до 17:30 после того, как двухмоторный самолет Beech King Air, используемый санитарной воздушной службой, объявил чрезвычайную ситуацию во время полета. Сообщается, что один человек получил легкие травмы, пишет УНН со ссылкой на Telegraph.

Детали

Самолет, направлявшийся в Белфаст, развернулся, чтобы приземлиться обратно в Бирмингеме, а фотографии показывают его возле главной взлетно-посадочной полосы с, вероятно, разрушенным шасси. На месте происшествия работают аварийные бригады.

Данные Flight Radar 24 свидетельствуют о том, что самолет, совершивший аварийную посадку, был Beech King Air 200. Это тот же тип самолета, который разбился в аэропорту Саутенда в июле, в результате чего погибли все четверо человек на борту.

Beech King Air на взлетно-посадочной полосе Бирмингема эксплуатируется Woodgate Aviation, частным чартерным оператором из Северной Ирландии.

Согласно данным Управления гражданской авиации, самолет имеет 44 года, зарегистрирован как G-NIAA, и принадлежит компании Bluesky Investments Ltd. с острова Мэн. Компания отказалась от комментариев по телефону.

Неизвестно, сколько людей было на борту самолета, хотя обычно на борту самолетов King Airs перевозят по меньшей мере двух пилотов.

Аэропорт был закрыт из-за "инцидента", согласно официальному сообщению для авиаторов, выданному в 14:14. В сообщении говорится, что закрытие продлится до 18:00. Несколько десятков авиарейсов запланировано вылетать и отправляться с этого времени.

Восемь рейсов, которые прибывали, были вынуждены изменить направление движения из Бирмингема, а рейсы Ryanair и Jet2 рассеялись вплоть до аэропортов Станстед и Манчестер.

Дополнение

В мадридском аэропорту Барахас самолет Iberia совершил аварийную посадку из-за столкновения с грифом. Птица ударилась в самолет, а затем ее затянуло в левый двигатель.

Возле испанского острова Майорка разбился легкомоторный самолет, погибли 60-летний бывший пилот ВВС США и его 13-летний сын. Катастрофа произошла 2 августа во время акробатических маневров над морем, причины выясняются.

Павел Зинченко

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