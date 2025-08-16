Страйк бортпровідників Air Canada паралізував тисячі рейсів у Канаді

Понад 10 тисяч бортпровідників авіаційного перевізника Air Canada оголосили страйк у суботу, після того, як авіакомпанія та профспілка, яка їх представляє, не змогли досягти угоди до встановленого терміну. Про це пише УНН з посиланням на CBC.

Деталі

Канадська профспілка державних службовців (CUPE) оголосила 72-годинний страйк у середу після півночі. Air Canada невдовзі відповіла, що локаутує працівників, і в четвер почала згортати діяльність, поступово призупиняючи рейси.

За оцінками Air Canada, з огляду на дію зупинки роботи, щодня страйк торкнеться 130 000 клієнтів, включаючи 25 000 канадських мандрівників, які перебувають за кордоном.

Страйк розпочався після того, як переговори між CUPE та Air Canada зайшли в глухий кут, а заробітна плата та наземна оплата праці, яка компенсує бортпровідникам роботу, поки літак перебуває на землі, стали одними з ключових каменів спотикання, що заважають сторонам досягти угоди.

Раніше цього тижня Air Canada офіційно запропонувала CUPE, щоб сторони використали обов'язковий арбітраж для переговорів щодо поновлення 10-річного колективного договору, термін дії якого закінчився у березні.

CUPE відмовилася від використання арбітражу, процесу, в якому арбітр виносить рішення щодо конкретних питань, щодо яких сторони не можуть домовитися. CUPE наполягає на тому, що хоче залишитися за столом переговорів і щоб обидві сторони самі дійшли згоди.

Air Canada звернулася до федерального міністра зайнятості Патті Хайду з проханням звернутися до суду відповідно до розділу 107 Трудового кодексу Канади, щоб передати переговори до обов'язкового арбітражу щодо відсоткових питань. Хайду дав CUPE час до полудня п'ятниці, щоб відповісти, але вони відмовилися.

Доповнення

Авіакомпанія Ryanair у четвер заявила, що була змушена скасувати 170 рейсів, що зачепило подорожі понад 30 000 пасажирів, через загальнонаціональний страйк авіадиспетчерів у Франції.