Забастовка бортпроводников Air Canada парализовала тысячи рейсов в Канаде

Более 10 тысяч бортпроводников авиационного перевозчика Air Canada объявили забастовку в субботу, после того, как авиакомпания и представляющий их профсоюз не смогли достичь соглашения до установленного срока. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBC.

Детали

Канадский профсоюз государственных служащих (CUPE) объявил 72-часовую забастовку в среду после полуночи. Air Canada вскоре ответила, что локаутирует работников, и в четверг начала сворачивать деятельность, постепенно приостанавливая рейсы.

По оценкам Air Canada, учитывая действие остановки работы, ежедневно забастовка затронет 130 000 клиентов, включая 25 000 канадских путешественников, находящихся за границей.

Забастовка началась после того, как переговоры между CUPE и Air Canada зашли в тупик, а заработная плата и наземная оплата труда, которая компенсирует бортпроводникам работу, пока самолет находится на земле, стали одними из ключевых камней преткновения, мешающих сторонам достичь соглашения.

Ранее на этой неделе Air Canada официально предложила CUPE, чтобы стороны использовали обязательный арбитраж для переговоров по возобновлению 10-летнего коллективного договора, срок действия которого истек в марте.

CUPE отказалась от использования арбитража, процесса, в котором арбитр выносит решения по конкретным вопросам, по которым стороны не могут договориться. CUPE настаивает на том, что хочет остаться за столом переговоров и чтобы обе стороны сами пришли к соглашению.

Air Canada обратилась к федеральному министру занятости Патти Хайду с просьбой обратиться в суд в соответствии с разделом 107 Трудового кодекса Канады, чтобы передать переговоры в обязательный арбитраж по процентным вопросам. Хайду дал CUPE время до полудня пятницы, чтобы ответить, но они отказались.

Дополнение

