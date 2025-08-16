$41.450.00
13:32 • 11981 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
12:47 • 18583 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
10:46 • 23235 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 28002 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 30454 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 39449 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 198583 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 185295 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 140589 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 129135 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Забастовка бортпроводников Air Canada парализовала тысячи рейсов в Канаде

Киев • УНН

 • 2996 просмотра

Более 10 тысяч бортпроводников Air Canada объявили забастовку после неудачных переговоров. Авиакомпания остановила рейсы, что затронет 130 000 клиентов ежедневно.

Более 10 тысяч бортпроводников авиационного перевозчика Air Canada объявили забастовку в субботу, после того, как авиакомпания и представляющий их профсоюз не смогли достичь соглашения до установленного срока. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBC.

Детали

Канадский профсоюз государственных служащих (CUPE) объявил 72-часовую забастовку в среду после полуночи. Air Canada вскоре ответила, что локаутирует работников, и в четверг начала сворачивать деятельность, постепенно приостанавливая рейсы.

По оценкам Air Canada, учитывая действие остановки работы, ежедневно забастовка затронет 130 000 клиентов, включая 25 000 канадских путешественников, находящихся за границей.

Забастовка началась после того, как переговоры между CUPE и Air Canada зашли в тупик, а заработная плата и наземная оплата труда, которая компенсирует бортпроводникам работу, пока самолет находится на земле, стали одними из ключевых камней преткновения, мешающих сторонам достичь соглашения.

Ранее на этой неделе Air Canada официально предложила CUPE, чтобы стороны использовали обязательный арбитраж для переговоров по возобновлению 10-летнего коллективного договора, срок действия которого истек в марте.

CUPE отказалась от использования арбитража, процесса, в котором арбитр выносит решения по конкретным вопросам, по которым стороны не могут договориться. CUPE настаивает на том, что хочет остаться за столом переговоров и чтобы обе стороны сами пришли к соглашению.

Air Canada обратилась к федеральному министру занятости Патти Хайду с просьбой обратиться в суд в соответствии с разделом 107 Трудового кодекса Канады, чтобы передать переговоры в обязательный арбитраж по процентным вопросам. Хайду дал CUPE время до полудня пятницы, чтобы ответить, но они отказались.

Дополнение

Авиакомпания Ryanair в четверг заявила, что была вынуждена отменить 170 рейсов, что затронуло путешествия более 30 000 пассажиров, из-за общенациональной забастовки авиадиспетчеров во Франции.

Павел Зинченко

