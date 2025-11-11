У США 18 людей госпіталізовано після аварії мобільного залу очікування в аеропорту Вашингтона
В аеропорту США мобільний зал очікування врізався у док, внаслідок чого постраждали 18 осіб. Постраждалі отримали травми, які не загрожують життю, і були доставлені до лікарні.
У Міжнародному аеропорту Вашингтон–Даллес сталася аварія за участю мобільного залу очікування, внаслідок якої постраждали 18 людей. За даними влади, транспортний засіб, який перевозив пасажирів між терміналом і літаком, врізався під кутом у док під час під’їзду до будівлі. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.
Деталі
Управління аеропортів Вашингтона повідомило, що постраждалі пасажири дістали травми, не небезпечні для життя, і були доставлені до лікарні пожежниками.
Аеропорт відкритий і працює у звичайному режимі
Мобільні лаунжі, або "пересувні зали очікування", використовуються в аеропорту Даллес для перевезення пасажирів безпосередньо між терміналом і літаками. За даними сайту аеропорту, кожен такий транспорт може вмістити до 102 осіб, має довжину 16,5 метра та ширину майже 5 метрів.
Причини інциденту наразі з’ясовуються.
