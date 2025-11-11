$41.960.02
19:55 • 1300 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
16:14 • 15113 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
15:57 • 26578 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
14:28 • 39129 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 27488 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 42851 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 34852 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 22200 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 24226 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 25839 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
В США 18 человек госпитализированы после аварии мобильного зала ожидания в аэропорту Вашингтона

Киев • УНН

 • 530 просмотра

В аэропорту США мобильный зал ожидания врезался в док, в результате чего пострадали 18 человек. Пострадавшие получили травмы, не угрожающие жизни, и были доставлены в больницу.

В США 18 человек госпитализированы после аварии мобильного зала ожидания в аэропорту Вашингтона

В Международном аэропорту Вашингтон-Даллес произошла авария с участием мобильного зала ожидания, в результате которой пострадали 18 человек. По данным властей, транспортное средство, перевозившее пассажиров между терминалом и самолетом, врезалось под углом в док при подъезде к зданию. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Управление аэропортов Вашингтона сообщило, что пострадавшие пассажиры получили травмы, не опасные для жизни, и были доставлены в больницу пожарными.

Аэропорт открыт и работает в обычном режиме 

– говорится в заявлении администрации.

Мобильные лаунжи, или "передвижные залы ожидания", используются в аэропорту Даллес для перевозки пассажиров непосредственно между терминалом и самолетами. По данным сайта аэропорта, каждый такой транспорт может вместить до 102 человек, имеет длину 16,5 метра и ширину почти 5 метров.

Причины инцидента в настоящее время выясняются.

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
