В США 18 человек госпитализированы после аварии мобильного зала ожидания в аэропорту Вашингтона
Киев • УНН
В аэропорту США мобильный зал ожидания врезался в док, в результате чего пострадали 18 человек. Пострадавшие получили травмы, не угрожающие жизни, и были доставлены в больницу.
В Международном аэропорту Вашингтон-Даллес произошла авария с участием мобильного зала ожидания, в результате которой пострадали 18 человек. По данным властей, транспортное средство, перевозившее пассажиров между терминалом и самолетом, врезалось под углом в док при подъезде к зданию. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.
Детали
Управление аэропортов Вашингтона сообщило, что пострадавшие пассажиры получили травмы, не опасные для жизни, и были доставлены в больницу пожарными.
Ryanair полностью переходит на цифровые билеты с 12 ноября11.11.25, 09:32 • 3442 просмотра
Аэропорт открыт и работает в обычном режиме
Мобильные лаунжи, или "передвижные залы ожидания", используются в аэропорту Даллес для перевозки пассажиров непосредственно между терминалом и самолетами. По данным сайта аэропорта, каждый такой транспорт может вместить до 102 человек, имеет длину 16,5 метра и ширину почти 5 метров.
Причины инцидента в настоящее время выясняются.
Работа Вильнюсского аэропорта была временно приостановлена из-за воздушного шара09.11.25, 11:48 • 8578 просмотров