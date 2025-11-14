$42.060.03
Адміністрація Трампа скасовує план Байдена щодо компенсацій пасажирам за затримки рейсів – Reuters

Київ • УНН

 • 2322 перегляди

США відмовилися від ініціативи експрезидента Байдена, яка мала зобов'язати авіакомпанії виплачувати компенсації за затримки рейсів, спричинені перевізниками. Це рішення адміністрація Дональда Трампа пояснила "непотрібним регуляторним тягарем" для авіакомпаній.

Адміністрація Трампа скасовує план Байдена щодо компенсацій пасажирам за затримки рейсів – Reuters

США офіційно відмовилися від ініціативи Джо Байдена, яка мала зобов’язати авіакомпанії виплачувати пасажирам компенсації за затримки рейсів, спричинені перевізниками. Про це в п’ятницю заявила адміністрація президента Дональда Трампа, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У грудні 2024 року Міністерство транспорту США за президентства Байдена запропонувало правила, що передбачали виплати від 200-300 доларів за затримки понад три години та до 775 доларів за довші перебої. Але вже у вересні департамент повідомив про намір відмовитися від ініціативи, а тепер рішення ухвалене остаточно. У заяві міністерства підкреслили, що такі вимоги створюють "непотрібний регуляторний тягар".

Ryanair повністю переходить на цифрові квитки з 12 листопада11.11.25, 09:32 • 3739 переглядiв

Проти скасування виступила група з 18 сенторів-демократів. 

Це пропозиція, заснована на здоровому глузді: коли помилка авіакомпанії призводить до непередбачених витрат для сімей, авіакомпанія повинна спробувати виправити ситуацію, забезпечивши споживачам житло та допомагаючи покрити їхні витрати 

– заявили демократи.

Попри міжнародну практику – ЄС, Велика Британія, Канада та Бразилія уже мають механізми обов’язкових компенсацій – жодна велика авіакомпанія США не гарантує пасажирам таких виплат.

Emirates готується встановити Starlink на свої літаки: SpaceX отримує ключовий прорив в авіагалузі – Bloomberg14.11.25, 16:13 • 2002 перегляди

У п’ятницю Міністерство транспорту наголосило, що скасування плану "дозволить авіакомпаніям конкурувати за послуги та компенсації, які вони надають пасажирам, а не встановлюватиме нові мінімальні вимоги… що призведе до значних витрат для авіакомпаній".

Відомство також розглядає можливість скасування інших норм часів Байдена – зокрема вимоги розкривати сервісні збори під час купівлі квитків. Натомість готуються оновлені правила щодо визначення скасування рейсу, повернення коштів і вимог до реклами та ціноутворення авіаквитків.

Трамп закликав авіадиспетчерів США повернутися до роботи через масові скасування рейсів10.11.25, 19:46 • 16129 переглядiв

Степан Гафтко

