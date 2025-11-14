Адміністрація Трампа скасовує план Байдена щодо компенсацій пасажирам за затримки рейсів – Reuters
США відмовилися від ініціативи експрезидента Байдена, яка мала зобов'язати авіакомпанії виплачувати компенсації за затримки рейсів, спричинені перевізниками. Це рішення адміністрація Дональда Трампа пояснила "непотрібним регуляторним тягарем" для авіакомпаній.
США офіційно відмовилися від ініціативи Джо Байдена, яка мала зобов’язати авіакомпанії виплачувати пасажирам компенсації за затримки рейсів, спричинені перевізниками. Про це в п’ятницю заявила адміністрація президента Дональда Трампа, повідомляє Reuters, пише УНН.
У грудні 2024 року Міністерство транспорту США за президентства Байдена запропонувало правила, що передбачали виплати від 200-300 доларів за затримки понад три години та до 775 доларів за довші перебої. Але вже у вересні департамент повідомив про намір відмовитися від ініціативи, а тепер рішення ухвалене остаточно. У заяві міністерства підкреслили, що такі вимоги створюють "непотрібний регуляторний тягар".
Проти скасування виступила група з 18 сенторів-демократів.
Це пропозиція, заснована на здоровому глузді: коли помилка авіакомпанії призводить до непередбачених витрат для сімей, авіакомпанія повинна спробувати виправити ситуацію, забезпечивши споживачам житло та допомагаючи покрити їхні витрати
Попри міжнародну практику – ЄС, Велика Британія, Канада та Бразилія уже мають механізми обов’язкових компенсацій – жодна велика авіакомпанія США не гарантує пасажирам таких виплат.
У п’ятницю Міністерство транспорту наголосило, що скасування плану "дозволить авіакомпаніям конкурувати за послуги та компенсації, які вони надають пасажирам, а не встановлюватиме нові мінімальні вимоги… що призведе до значних витрат для авіакомпаній".
Відомство також розглядає можливість скасування інших норм часів Байдена – зокрема вимоги розкривати сервісні збори під час купівлі квитків. Натомість готуються оновлені правила щодо визначення скасування рейсу, повернення коштів і вимог до реклами та ціноутворення авіаквитків.
