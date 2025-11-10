Трамп закликав авіадиспетчерів США повернутися до роботи через масові скасування рейсів
Трамп закликав авіадиспетчерів негайно повернутися до роботи на тлі значного скорочення рейсів та затримок в аеропортах. Це сталося через тривале припинення роботи федерального уряду, що призвело до роботи без оплати для 13 000 авіадиспетчерів.
Президент Дональд Трамп закликав авіадиспетчерів негайно повернутися до роботи, оскільки тривале припинення роботи федерального уряду спричинило значне скорочення рейсів і затримки в аеропортах США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У дописі в соціальних мережах Трамп написав:
"Усі авіадиспетчери повинні повернутися до роботи, ЗАРАЗ!!! Будь-хто, хто цього не зробить, буде суттєво "відсторонений". НЕГАЙНО З’ЯВІТЬСЯ НА РОБОТУ".
Президент також заявив, що винагородить тих, хто не взяв відпустку під час 41-денного призупинення роботи уряду. Після його заяви акції найбільших авіакомпаній - American Airlines, Delta Airlines та United Airlines - знизилися.
Через тривале припинення роботи уряду близько 13 000 авіадиспетчерів і 50 000 працівників безпеки транспорту працюють без оплати. Федеральне управління цивільної авіації (FAA) повідомило, що не вистачає близько 3 500 диспетчерів для нормальної роботи.
Міністр транспорту Шон Даффі заявив, що ситуація з персоналом загострилася у вихідні, а субота стала найгіршим днем за кількістю працівників.
У понеділок було скасовано понад 1 700 рейсів і затримано понад 3 400. FAA доручило скоротити кількість рейсів у 40 найбільших аеропортах США на 10% через брак персоналу та питання безпеки.
Нагадаємо
В аеропортах США масово затримуються рейси через брак авіадиспетчерів, які вже другий місяць працюють без зарплати. Загалом затримано понад 4 тисячі рейсів та скасовано понад 500 рейсів.